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Capibaras XV se juega una final anticipada ante Pampas

Capibaras XV visita a Pampas en un duelo clave de la fecha 10 del Súper Rugby Américas, con impacto directo en la pelea por la cima del torneo.

1 de mayo 2026 · 12:48hs
Capibaras XV se juega una final anticipada ante Pampas.

Capibaras XV se juega una final anticipada ante Pampas.

La fecha 10 del Súper Rugby Américas 2026 es clave porque empieza a definir el camino hacia las semifinales. Con solo cuatro jornadas restantes, cada punto resulta decisivo y los equipos de la parte alta ya no pueden permitirse errores. La lucha por la clasificación se intensifica y cualquier resultado puede modificar la tabla de posiciones.

El partido más destacado de la fecha será el cruce entre Capibaras XV y Pampas. Capibaras XV llega en la tercera posición con 31 puntos y atraviesa una campaña sólida que lo mantiene en la pelea directa por los primeros lugares. Enfrente estará Pampas, segundo con 37 unidades y actualmente uno de los principales candidatos a quedarse con ventaja de localía en las semifinales. Este enfrentamiento tiene un impacto directo en la zona alta, ya que una victoria de Capibaras XV lo acercaría peligrosamente a los puestos de privilegio, mientras que un triunfo de Pampas le permitiría afirmarse en el grupo de punta y despegarse de un rival directo.

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El resto de la fecha también presenta partidos con implicancias importantes para la definición del torneo. Dogos XV, uno de los líderes del campeonato, enfrentará a Tarucas en un duelo donde busca sostener su posición en lo más alto. Yacare XV se medirá con Cobras Brasil XV en un choque de equipos que ocupan la parte baja de la tabla y que necesitan sumar para evitar terminar en las últimas posiciones. Por su parte, Selknam recibirá a Peñarol Rugby en un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos de mantenerse en zona de clasificación o acercarse a ella.

Con el torneo entrando en su tramo decisivo, la fecha 10 aparece como una verdadera bisagra. Los equipos de arriba intentan consolidarse y asegurar su lugar en semifinales, mientras que el resto busca mantenerse con vida en la pelea. A medida que avanzan las jornadas, la presión aumenta y cada resultado empieza a definir no solo la clasificación, sino también el orden en el que los equipos llegarán a la instancia final del campeonato.

Capibaras XV Pampas Súper Rugby Américas
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