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Difundieron los bocetos seleccionados para el 4° Encuentro Provincial de Muralismo

Encuentro Provincial de Muralismo: hubo más de 50 postulaciones de distintas localidades entrerrianas

28 de abril 2026 · 11:29hs
Difundieron los bocetos seleccionados para el 4° Encuentro Provincial de Muralismo

Difundieron los bocetos seleccionados para el 4° Encuentro Provincial de Muralismo. Hubo más de 50 postulaciones de distintas localidades entrerrianas. Los seleccionados realizarán los murales en el Encuentro que se realizará del 8 al 10 de mayo en Maciá. Organizan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad local.

4° Encuentro Provincial de Muralismo, los seleccionados son:

– La Solapa; María Alicia Flores (Paraná) Individual.

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– Dulce simbiosis; Ludmila Beker (Gualeguaychú) Individual.

– S/T; Florencia Salinas (San José), Brian Aubert (Larroque) Grupal.

– Esencia Litoral; Jonathan Sánchez (Concordia) Individual.

– S/T; Joaquín Carrizo (Paraná) Individual.

– Entre el Paraná y el Uruguay; de Hernán Domínguez (Gualeguaychú) Individual.

– Ecos del Fuelle; Laura Lezcano, Sergio Martínez (Federal) Grupal.

Además de producir sus murales en el Encuentro, recibirán los materiales y premios económicos; también, de no residir en Maciá, se les cubrirá alojamiento y comidas.

Fueron designados en carácter de suplentes:

– Anambi Atei; Candelaria Landeira (Colonia Avellaneda) Individual.

– S/T; Ludmila Habekon (El Pingo) Individual

– Raíces Gualeyas; Cinthia Pérez, Juan Bernardini (Gualeguay) Grupal.

El jurado estuvo integrado por Camila Guerra, Melisa Eugenia Jatib y María Florencia Albornoz. La temática fue Pueblos Entrerrianos, arte e identidad.

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Encuentro Provincial de Muralismo localidades Maciá
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