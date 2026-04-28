Difundieron los bocetos seleccionados para el 4° Encuentro Provincial de Muralismo. Hubo más de 50 postulaciones de distintas localidades entrerrianas. Los seleccionados realizarán los murales en el Encuentro que se realizará del 8 al 10 de mayo en Maciá. Organizan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad local.
Difundieron los bocetos seleccionados para el 4° Encuentro Provincial de Muralismo
Encuentro Provincial de Muralismo: hubo más de 50 postulaciones de distintas localidades entrerrianas
4° Encuentro Provincial de Muralismo, los seleccionados son:
– La Solapa; María Alicia Flores (Paraná) Individual.
– Dulce simbiosis; Ludmila Beker (Gualeguaychú) Individual.
– S/T; Florencia Salinas (San José), Brian Aubert (Larroque) Grupal.
– Esencia Litoral; Jonathan Sánchez (Concordia) Individual.
– S/T; Joaquín Carrizo (Paraná) Individual.
– Entre el Paraná y el Uruguay; de Hernán Domínguez (Gualeguaychú) Individual.
– Ecos del Fuelle; Laura Lezcano, Sergio Martínez (Federal) Grupal.
Además de producir sus murales en el Encuentro, recibirán los materiales y premios económicos; también, de no residir en Maciá, se les cubrirá alojamiento y comidas.
Fueron designados en carácter de suplentes:
– Anambi Atei; Candelaria Landeira (Colonia Avellaneda) Individual.
– S/T; Ludmila Habekon (El Pingo) Individual
– Raíces Gualeyas; Cinthia Pérez, Juan Bernardini (Gualeguay) Grupal.
El jurado estuvo integrado por Camila Guerra, Melisa Eugenia Jatib y María Florencia Albornoz. La temática fue Pueblos Entrerrianos, arte e identidad.