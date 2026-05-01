Detectan trabajo no registrado y viviendas precarias en campo de Villaguay

La Provincia detectó en un campo de Lucas Sud viviendas precarias y trabajadores no registrados tras una inspección conjunta con organismos laborales.

La Provincia detectó en un campo de Lucas Sud viviendas precarias y trabajadores no registrados tras una inspección conjunta con organismos laborales.

A través de inspecciones realizadas por la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo, la Provincia detectó condiciones habitacionales precarias y trabajadores no registrados en un establecimiento rural de Lucas Sud 2°, departamento Villaguay.

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El operativo se desarrolló en conjunto con ARCA y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre). Durante el procedimiento, se constató la existencia de viviendas con graves deficiencias estructurales, donde trabajadores y sus familias residían desde hacía más de una década.

Las construcciones estaban realizadas con silo bolsas y presentaban pisos de tierra y techos de paja y plástico. Además, carecían de instalaciones sanitarias adecuadas y el acceso al agua se realizaba mediante bidones reutilizados de agroquímicos y otros recipientes en desuso, lo que representa un riesgo para la salud.

Asimismo, se verificó la presencia de dos trabajadores que desarrollaban tareas en co

ndición de informalidad laboral, sin registración correspondiente.

Campo Villaguay trabajo informal

Operativo

El operativo fue encabezado por el director provincial de Trabajo, Juan Pablo Irurueta, junto al delegado departamental de Concordia, Miguel Ángel Pereyra, y personal de la Dirección de Seguridad e Higiene Laboral, en articulación con agentes de ARCA y representantes de la seccional 382 de Uatre.

Como resultado de la inspección, se labraron las actas correspondientes al propietario del establecimiento y se iniciaron las actuaciones administrativas previstas por la normativa vigente.