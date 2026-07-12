Luisito Comunica apuntó contra Eduardo Feinmann: "Es un idiota, ignorante e imbécil"

El creador de contenido mexicano Luisito Comunica respondió con dureza a las declaraciones del periodista Eduardo Feinmann sobre México y lo acusó de fomentar un clima de enfrentamiento entre mexicanos y argentinos. A través de un video publicado en sus historias de Instagram, el influencer calificó al conductor como "idiota", "ignorante" e "imbécil" y cuestionó el impacto que tuvieron sus palabras en las redes sociales.

La reacción llegó luego de la repercusión que generaron los comentarios de Feinmann sobre México. " Detesto a los mexicanos. Los detesto con mi alma. El ‘ahorita’ ese se lo puede meter en el orto ", expuso el periodista previo al duelo entre el país norteamericano e Inglaterra, por los octavos de final del Mundial 2026.

Al referirse al periodista argentino, Luisito Comunica fue contundente: "No tengo idea de quién sea pero, por los segundos que vi de él, puedo decir que es una persona idiota, ignorante e imbécil, que no ha viajado ni un poquito y que no ha expandido su mente ni un poquito".

El youtuber, uno de los más populares de habla hispana y conocido por sus recorridos por distintos países del mundo, sostuvo que las declaraciones del conductor trascendieron la polémica mediática y derivaron en una ola de mensajes agresivos entre usuarios de ambos países.

Sin embargo, aclaró que sus críticas estaban dirigidas exclusivamente a Feinmann y no al pueblo argentino. "Sí me choca ver cómo gracias a este imbécil ahorita mucha gente está hateando full a Argentina", expresó durante el video.

Además, Luisito Comunica manifestó el cariño que siente por los argentinos y lamentó que la discusión haya derivado en mensajes de odio y discriminación. "Me encantan los argentinos, me caen súper bien, y me choca ver que por un pendejo como ese ya se está ahorita haciendo una ola de mucho odio y mucho racismo", afirmó.