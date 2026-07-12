Artistas entrerrianos brillaron en la Gala Patria del Teatro 3 de Febrero

Paraná celebró la víspera del Día de la Independencia con una Gala Artística Patria en el Teatro Municipal 3 de Febrero

Paraná celebró la víspera del Día de la Independencia con una Gala Artística Patria que tuvo lugar en el Teatro Municipal 3 de Febrero. La propuesta reunió a autoridades municipales, artistas seleccionados a través de la Convocatoria Cultural 2026 y un importante marco de público que disfrutó de una noche dedicada a la identidad argentina.

La apertura estuvo a cargo del coro de la Asociación Verdiana, que dio inicio al espectáculo con una interpretación de "Aurora". Más tarde, el conjunto volvió a escena para cerrar su participación con "Soy Entrerriano", en homenaje al reconocido cantor entrerriano Rubén Cuestas, despertando los primeros aplausos de la velada.

La programación continuó con la presentación del Estudio de Danza Expresarte, que llevó al escenario su propuesta "De Raíz". El espectáculo combinó danza contemporánea con música folklórica tradicional, ofreciendo una puesta en escena que puso en diálogo las raíces culturales con una mirada actual del movimiento.

Uno de los momentos más significativos de la noche fue la intervención teatral inspirada en los acontecimientos históricos del 9 de Julio de 1816. La representación invitó al público a revivir el contexto de la Declaración de la Independencia y sirvió como puente para dar paso a la música popular.

En ese marco, la cantante Guada Frías presentó el espectáculo "Folklore como expresión viva", un repertorio que fusionó sonidos tradicionales con una interpretación contemporánea del género. Durante su actuación recordó al compositor entrerriano Marcos Pereira y rindió homenaje a su obra con una versión de la canción "Yo te prometo".

El tramo final de la gala tuvo como protagonista a la joven cantautora entrerriana Candela Clavel Heis. Con apenas 16 años, la artista se ha consolidado como una de las voces emergentes del folklore provincial y presentó "Cancionero en tiempo presente", una propuesta que combinó composiciones propias con clásicos del cancionero nacional.

Entre las interpretaciones más celebradas se destacaron "Busca otro río", una canción de su autoría recientemente grabada y que será presentada oficialmente en los próximos meses, y "Ave de luz", obra que, según recordó la propia artista, tuvo la oportunidad de interpretar junto al reconocido músico Bruno Arias durante el Festival Nacional de Cosquín.

El cierre de la Gala Artística Patria llegó con un momento de profunda emoción. Candela Clavel Heis y Guada Frías, acompañadas por un pianista, interpretaron el Himno Nacional Argentino ante un Teatro 3 de Febrero colmado de espectadores. La versión fue recibida con una prolongada ovación y un unánime "¡Viva la Patria!", que puso el broche de oro a una celebración donde la música, la danza y el teatro volvieron a convertirse en un espacio de encuentro para honrar la historia y la identidad nacional.