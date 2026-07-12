The Beats llega a Paraná con un homenaje a The Beatles

La banda tributo a The Beatles se presentará el viernes 7 de agosto en el Teatro 3 de Febrero con un espectáculo que recorre las distintas etapas del mítico cuarteto británico

La reconocida banda tributo The Beats llegará a Paraná con "Ayer, hoy y siempre", un espectáculo que revive la música, la estética y la historia de The Beatles a través de un recorrido por las diferentes etapas del grupo que marcó a generaciones.

La presentación será el jueves 7 de agosto en el Teatro Municipal 3 de Febrero . Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Gradatickets y en la boletería del teatro, con la posibilidad de abonarlas en tres y seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

Con más de 30 años de trayectoria, The Beats, liderada por Patricio Pérez, es considerada una de las bandas tributo más importantes del mundo. En 1996 fue distinguida en Londres y Liverpool como "The Best Beatle Band in the World", reconocimiento que consolidó su prestigio internacional.

Uno de los principales atractivos del espectáculo es la recreación fiel del universo beatle. La banda utiliza una colección única de instrumentos y amplificadores originales similares a los que empleaban John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, además de cambios de vestuario y una cuidada puesta en escena que acompañan la evolución artística del legendario cuarteto de Liverpool.

A lo largo de su carrera, The Beats recibió elogios de personas vinculadas directamente con la historia de The Beatles y tuvo la oportunidad de presentarse en escenarios emblemáticos, entre ellos los históricos estudios Abbey Road, reafirmando su lugar como uno de los homenajes más destacados a la banda británica a nivel internacional.