Cotapa cumple 62 años: "Celebrar como dueños de nuestra fábrica, es una emoción difícil de explicar"

Paraná. Este 12 de julio Cotapa celebra su 62° Aniversario, en un momento trascendente, con el gerenciamiento de sus trabajadores

Paraná. Este 12 de julio Cotapa celebra su 62° Aniversario, en un momento trascendente, con el gerenciamiento de sus trabajadores

Paraná. Este 12 de julio Cotapa celebra su 62° Aniversario, en un momento trascendente, con el gerenciamiento de sus trabajadores

La Cooperativa de Trabajo Cotapa celebra este 12 de julio su 62° Aniversario, atravesando uno de los momentos más trascendentes de su historia. A pocos días de que la Justicia aprobara la propuesta presentada por los trabajadores para la compra de la planta industrial, la histórica empresa láctea conmemora un nuevo aniversario con la fábrica definitivamente en manos de quienes nunca dejaron de sostenerla .

En el marco de esta fecha especial, Carlos Strada, presidente de la Cooperativa, recordó especialmente a José "El Vasco" Abelli, histórico referente del cooperativismo argentino y pionero en el proceso de empresas recuperadas, a quien señaló como una figura clave en los primeros pasos de la recuperación de la fábrica.

"Cuando en 2022 parecía que ya no quedaba nada por hacer, recibí el llamado telefónico de una persona que nos ayudó a ver un camino. Fue José Abelli, quien nos enseñó que organizarnos como cooperativa era una posibilidad real para defender y recuperar nuestra fuente de trabajo. Lamentablemente José hoy ya no está entre nosotros, pero nos dejó el legado más importante y siempre vamos a estar agradecidos por ese impulso”, rememoró Strada.

“Durante el proceso, se fueron sumando muchas personas e instituciones que también nos tendieron una mano. Sería imposible nombrarlas a todas, pero a cada una de ellas les debemos una parte de este logro”, añadió Strada.

"Muchos no saben todo lo que vivimos. Durante meses, días y noches enteras nos turnábamos para cuidar la planta, para que no la siguieran desmantelando. Lo hicimos con la convicción de que algún día Cotapa volviera a ponerse de pie. Hoy poder celebrar este aniversario como dueños de nuestra propia fábrica es una emoción difícil de explicar", comenta Alejandra Domínguez, asociada de la cooperativa.

La resolución judicial representa el cierre de un largo proceso de recuperación iniciado por los trabajadores en 2023, quienes, organizados bajo la figura de cooperativa, apostaron al trabajo colectivo para preservar la fuente laboral, reactivar la producción y mantener viva una marca emblemática.

Hoy, Cotapa transita una nueva etapa caracterizada por la producción plena, inversiones destinadas a fortalecer la capacidad productiva, un sostenido crecimiento comercial y nuevos proyectos y desafíos que continúan impulsando su desarrollo.

En el marco del aniversario, los asociados realizaron uun video Institucional que resume el significado de este momento. El mensaje destaca el valor del cooperativismo, la solidaridad y la ayuda mutua como pilares que hicieron posible este presente.