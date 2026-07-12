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Victoria: dos menores lesionados al colisionar auto y moto

Dos menores de edad resultaron con heridas graves al colisional una moto y un auto en la esquiena de Alem y Vélez Sarsfield, en Victoria.

12 de julio 2026 · 11:34hs
Dos menores de edad resultaron con heridas graves al colisional una moto y un auto en la esquiena de Alem y Vélez Sarsfield

Dos menores de edad resultaron con heridas graves al colisional una moto y un auto en la esquiena de Alem y Vélez Sarsfield, en Victoria. 

Dos personas resultaron con heridas graves al colisional una moto y un auto en la esquiena de Alem y Vélez Sarsfield, en Victoria.

Por motivos qeu se peritan, alrededor de la 1.40 de este domingo personal policial acudió a un siniestro vial entre un automóvil Ford Fiesta, conducido por un hombre de 38 años de edad, y una motocicleta Motomel de 110 CC, guiada por un adolescente de 15 años, quien era acompañado por una joven de 16 años de edad.

La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos suspendió preventivamente las actividades de Litoral Fish SRL por presuntos incumplimientos ambientales.

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Un grave accidente se produjo en avenida Eva Perón de Concordia. Un joven resultó con importantes lesiones tras chocar contra un árbol.

Conductor sufrió heridas graves tras chocar contra un árbol, en Concordia

Como consecuencia del impacto, los ocupantes del motovehículo fueron trasladados al hopsital Fermín Salaberry para su atención médica. El conductor presentó fractura de fémur derecho, mientras que la acompañante sufrió fractura de pierna izquierda, diagnosticándole los facultativos lesiones de carácter grave.

LEER MÁS: Concordia: conductor con heridas graves tras chocar un árbol

El motovehículo fue retenido por infracciones a las normativas vigentes de la ley de transito. Por disposición de la Unidad Fiscal se procedió a la extracción de sangre de ambos conductores y la intervención de la División Policía Científica para las pericias correspondientes.

Victoria Menores Auto moto
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