Victoria: dos menores lesionados al colisionar auto y moto

Dos menores de edad resultaron con heridas graves al colisional una moto y un auto en la esquiena de Alem y Vélez Sarsfield, en Victoria.

Dos menores de edad resultaron con heridas graves al colisional una moto y un auto en la esquiena de Alem y Vélez Sarsfield, en Victoria.

Dos personas resultaron con heridas graves al colisional una moto y un auto en la esquiena de Alem y Vélez Sarsfield, en Victoria.

Por motivos qeu se peritan, alrededor de la 1.40 de este domingo personal policial acudió a un siniestro vial entre un automóvil Ford Fiesta, conducido por un hombre de 38 años de edad, y una motocicleta Motomel de 110 CC, guiada por un adolescente de 15 años, quien era acompañado por una joven de 16 años de edad.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes del motovehículo fueron trasladados al hopsital Fermín Salaberry para su atención médica. El conductor presentó fractura de fémur derecho, mientras que la acompañante sufrió fractura de pierna izquierda, diagnosticándole los facultativos lesiones de carácter grave.

El motovehículo fue retenido por infracciones a las normativas vigentes de la ley de transito. Por disposición de la Unidad Fiscal se procedió a la extracción de sangre de ambos conductores y la intervención de la División Policía Científica para las pericias correspondientes.