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Otorgan salidas transitorias a "Felipito" Ávalo

La jueza federal concedió el beneficio a Félix Ávalos, quien cumple una condena por adulteración de arma de fuego.

12 de julio 2026 · 13:23hs
La jueza federal concedió el beneficio a Félix Ávalos

La jueza federal concedió el beneficio a Félix Ávalos, quien cumple una condena por adulteración de arma de fuego.

La Justicia Federal de Paraná otorgó el beneficio de salidas transitorias a Félix Daniel Ávalos, conocido bajo el alias de “Felipito”, y que cumple una condena en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

La decisión fue refrendada por la jueza de Ejecución del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Paraná, la Dra. Noemí Marta Berros, quien consideró que el interno demostró avances significativos en su régimen de progresividad penal. Ávalos, quien actualmente cumple una condena unificada, comenzará así su proceso de reintegro al medio socio-familiar bajo la modalidad de período de prueba.

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Ávalos fue condenado por última vez el 4 de noviembre de 2024 por el TOF de Paraná. En aquella oportunidad, se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de adulteración o supresión del número o grabado de un arma de fuego. Esta sentencia no fue un hecho aislado, sino que se unificó con una condena previa dictada en diciembre de 2023 por la justicia provincial, resultando en una pena única y total de tres años y cuatro meses de prisión.

El vencimiento definitivo de su compromiso con la justicia operará el 4 de enero de 2027. El recorrido institucional de Ávalos en la órbita federal comenzó formalmente en diciembre de 2024, luego de que el Juzgado de Ejecución de Penas de la provincia se declarara incompetente, trasladando el legajo a la jurisdicción federal de Paraná.

Para entender la situación actual de Ávalos, es necesario remontarse a los inicios de la investigación que lo llevó tras las rejas. El caso se originó a partir de una serie de denuncias recibidas por las autoridades de la Comisión Provincial del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente (Copreti) de Entre Ríos.

El 3 de octubre de 2015, el organismo recibió mensajes de texto en su línea ministerial que alertaban sobre una situación alarmante: menores de edad estaban siendo presuntamente utilizados para la venta de estupefacientes. Las tareas de campo confirmaron que en el Barrio Villa Mabel, se desarrollaban actividades compatibles con el narcotráfico. Los informes señalaron como responsables a una mujer y a Félix Ávalos, quienes presuntamente involucraban en estas tareas a hijas menores y familiares directos. Sin embargo, en la faz penal no se comprobó tal situación y el hombre fue condenado por otro delito.

El desenlace de esta etapa ocurrió el 5 de marzo de 2016 durante un allanamiento judicial. Al ingresar el personal policial al domicilio, Ávalos ofreció resistencia y forcejeó con los efectivos. En medio del altercado, se le cayó al suelo un revólver marca Orbea calibre .44, de guerra y uso civil, que llevaba en la cintura con la numeración limada y cargado con dos cartuchos.

Además del arma, en la vivienda se incautaron “bochitas” de marihuana y cocaína, junto con dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento. A pesar de sus antecedentes, que incluyen una condena previa en 2015 por tenencia simple de estupefacientes, los informes técnicos actuales han mostrado una evolución positiva en el comportamiento de Ávalos dentro de la UP N°1.

La resolución judicial destaca que el interno mostró una mayor implicancia en el régimen de la pena, volcándose especialmente hacia el área educativa. Durante el año 2025 completó un curso de peluquería y, en el presente ciclo lectivo, se encuentra capacitándose en albañilería en el salón de usos múltiples del penal. Aunque existen puntos grises, como una asistencia “meramente formal” a la atención psicológica y la falta de inserción laboral –pese a los reiterados pedidos de su defensa–, la jueza Berros consideró que el balance general es favorable.

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