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Franco Colapinto sería confirmado en Alpine previo al GP de Hungría

La performance del argentino Franco Colapinto haría que Flavio Briatore (asesor deportivo de Alpine) le renueve el contrato para la temporada 2027.

10 de julio 2026 · 21:39hs
Franco Colapinto sería renovado en Alpine para la temporada 2027.

Franco Colapinto sería renovado en Alpine para la temporada 2027.

La continuidad de Franco Colapinto en Alpine F1 Team se acrecienta y de acuerdo a diferentes informaciones la renovación con el equipo de Enstone se podría anunciar en los días previos al Gran Premio de Hungría, que se correrá en el fin de semana del 24 al 26 de julio, y que marcará el fin de la primera media temporada del campeonato mundial de Fórmula 1. Todo el pueblo argentino expectante.

Según el medio japonés Shiga Sports, la performance que el argentino ha demostrado en Miami y Montreal, junto a Silverstone, a bordo del A526, harían que Flavio Briatore (asesor deportivo de Alpine) le renueve el contrato para la temporada 2027 y continuar con la dupla formada junto al francés Pierre Gasly, quien cuenta con un contrato hasta 2028.

Franco Colapinto tuvo otra gran carrera y volvió a sumar en la Fórmula 1.

Franco Colapinto logró una sólida remontada y fue noveno en el Gran Premio de Gran Bretaña

El piloto argentino con el Alpine no pudo avanzar a Q3 en la clasificación de viernes en Silverstone.

Franco Colapinto tuvo una irregular clasificación sprint en Silverstone

De ser así, las vacaciones en el hemisferio norte para Colapinto serán afables y les permitirá prepararse tanto en lo físico como en la concentración para volver fuerte y, con las mejoras hechas en el auto, pueda seguir elevando su nivel a partir del GP de Países Bajos, el 21, 22 y 23 de agosto, en el circuito de Zandvoort.

Franco Colapinto sería confirmado en Alpine previo al GP de Hungría

Franco Colapinto ser&iacute;a renovado en Alpine para la temporada 2027.

Franco Colapinto sería renovado en Alpine para la temporada 2027.

Mientras tanto, el piloto argentino continúa enfocado en la recta final de la primera parte del calendario, con el objetivo de seguir sumando experiencia y consolidándose dentro de la máxima categoría. Cada fin de semana representa una oportunidad para reafirmar la confianza del equipo y continuar acumulando kilómetros en una temporada que podría marcar un punto de inflexión en su carrera deportiva.

Franco Colapinto Alpine Hungría Argentino
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