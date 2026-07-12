La Casa Histórica del General Urquiza será restaurada y buscan declararla Monumento Histórico Provincial

Buscan preservar uno de los patrimonios históricos más importantes de Entre Ríos: la Casa Histórica del General Urquiza

La provincia de Entre Ríos dio un nuevo paso en la preservación de su patrimonio histórico con el inicio de las primeras tareas para restaurar la histórica Quinta del General Justo José de Urquiza. La intervención forma parte del proyecto anunciado por el gobernador Rogelio Frigerio, que además contempla declarar al inmueble como Monumento Histórico Provincial.

Las acciones son impulsadas por la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande y se inscriben dentro de las políticas provinciales destinadas a proteger y revalorizar los bienes culturales e históricos que forman parte de la identidad entrerriana.

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Como primera etapa, se llevó adelante un relevamiento integral del edificio junto a profesionales especializados en conservación patrimonial. El trabajo permitirá elaborar un diagnóstico técnico para definir las futuras intervenciones, respetando las características arquitectónicas e históricas de la residencia.

Durante la inspección, la Delegación Argentina acompañó las tareas de relevamiento y aportó apoyo técnico para el registro documental del inmueble, un paso considerado fundamental para planificar una restauración acorde al valor patrimonial del lugar.

El presidente de la Delegación Argentina ante la CTM de Salto Grande, el embajador Alejandro Daneri, destacó que la iniciativa responde a una decisión del Gobierno provincial de recuperar espacios que forman parte de la memoria colectiva de Entre Ríos.

"Esta acción responde a la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de poner en valor aquellos lugares que forman parte de la identidad de la provincia. Recuperar este espacio significa preservar una parte fundamental de la historia de Entre Ríos y de nuestro país", expresó Daneri.

El funcionario agregó que la Casa Histórica del General Urquiza representa el legado de uno de los principales protagonistas de la organización nacional y remarcó la importancia de conservar ese patrimonio para las futuras generaciones. Además, sostuvo que el objetivo es que el sitio vuelva a ocupar un lugar destacado no solo como testimonio histórico, sino también como un espacio destinado al conocimiento, la cultura y el turismo.

El Museo Casa Histórica del General Justo José de Urquiza es considerado uno de los inmuebles patrimoniales más relevantes de la provincia. Ubicado dentro del predio del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2 Dragones Coronel Zelaya, fue residencia del primer presidente constitucional de la Confederación Argentina y conserva un notable valor histórico, arquitectónico y simbólico.

La puesta en valor del edificio también forma parte del proyecto para declararlo Monumento Histórico Provincial, una medida que busca garantizar su preservación a largo plazo e incorporarlo de manera progresiva a los circuitos culturales, educativos y turísticos de Entre Ríos.