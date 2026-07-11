Rowing se dio el gusto y venció a Estudiantes en el clásico

Después de mucho tiempo, Rowing derrotó al CAE y lo hizo en el Parque Urquiza por 30 a 15. En Segunda División hubo goleada de Tilcara.

Rowing se sacó las ganas y derrotó al CAE en el clásico.

El Paraná Rowing Club dio la nota en la 10ª fecha del Top 10 de Primera División en el Torneo Regional del Litoral de rugby. En el Parque Urquiza venció al club Estudiantes por 30 a 15 y se sacó las ganas de festejar luego de mucho tiempo de no hacerlo ante el Albinegro.

El Remero se quedó con un partidazo para crecer en la tabla de posiciones, mientras que el CAE sigue de capa caída ya que venía de perder ante CRAI en su anterior presentación.

Los otros partidos de la jornada, Duendes venció en Rosario a CRAI por 27 a 20; Gimnasia y Esgrima hizo lo propio ante Old Resian por 34 a 27; Jockey de Rosario no tuvo piedad de Jockey de Venado Tuerto y lo venció 52 a 17, mientras que Santa Fe RC superó en calidad de visitante al Universitario rosarino por 37 a 17.

Las posiciones en el sector principal del TRL quedaron de la siguiente manera: Duendes 35 puntos; Santa Fe RC 34; Gimnasia 34; Estudiantes 32; Jockey de Rosario 29; CRAI 29; Rowing 25; Old Resian 20; Universitario de Rosario 18; Jockey de Venado Tuerto 12.

En la próxima fecha se medirán: Jockey (VT)-Universitario (R); CRAI-Jockey (R); Rowing-Duendes; Old Resian-Estudiantes y Santa Fe RC-Gimnasia.

Goleada del Verde en Segunda División

En el segundo escalón del Torneo Regional, el club Tilcara se hizo fuerte en Rufino para doblegar a Pampas por un inapelable 43 a 0. El Verde sigue de buena racha ya que venía de vencer a Gimnasia de Pergamino como local.

Los otros marcadores fueron: La Salle 27-Cha Roga de Santo Tomé 29; Logaritmo 29-Los Caranchos 23; CRAR de Rafaela 23-Universitario de Santa Fe 24; Provincial 42-Regatas/Belgrano de San Nicolás 28 y Gimnasia de Pergamino 15-Alma Juniors de Esperanza 43.