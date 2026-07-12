Uno Entre Rios | cargos

Concursan cargos a fiscales federales en Entre Ríos

12 de julio 2026 · 13:46hs
Es una denuncia conjunta ante la Justicia federal de Paraná

Es una denuncia conjunta ante la Justicia federal de Paraná,.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, convocó a concursos abiertos y públicos de oposición y antecedentes N°135, N°136 y N°137 para cubrir diecisiete vacantes en fiscalías ante los Juzgados Federales y Unidades Fiscales con asiento en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego.

En lo que respecta a la provincia de Entre Ríos, a través de la Resolución PGN N°40/26, se llamó al Concurso N°137 para cubrir una vacante en la Fiscalía Federal de Concordia, la Fiscalía Federal de Victoria y la Fiscalía Federal de Paraná.

La misma denuncia se radicó el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay
La misma denuncia se radicó el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay

Se trata de tres cargos clave, ya que en dichos organismos judiciales se investigan delitos graves: como el narcotráfico, la explotación laboral y sexual de personas; o delitos económicos como el de la asociación ilícita fiscal o el lavado de dinero, muchas veces vinculado al crimen organizado. Actualmente, dichas dependencias cuentan con un fiscal interino.

Desde 2018, la Fiscalía Federal de Paraná se encuentra vacante. Hoy, interinamente se encuentra el fiscal Leandro Ardoy. En tanto, en Concordia subroga Francisco José Bernhardt y en Victoria, Claudio Kishimoto.

El viernes a la mañana los detenidos llegarán al Juzgado Federal. Foto UNO Archivo.

El viernes a la mañana los detenidos llegarán al Juzgado Federal. Foto UNO Archivo.

La convocatoria abre el camino para terminar con las vacancias eternas en las Fiscalías Federales, situación que también se da en los Juzgados Federales.

Una vez hechos los concursos, la terna debe ser elevada al Ejecutivo para que envíe el pliego del postulante al Senado de la Nación, que debe aprobarlo.

Tal es el camino que debió hacer Pedro Rebollo, quien es fiscal federal de Gualeguaychú. Su concurso fue convocado en 2018 y recién en abril de 2024 se elevó la terna al Poder Ejecutivo de la Nación. En ella estaba junto a Leandro Gabriel D’Ascenzo y Juan Agustín Argibay Molina.

Finalmente, en abril de este año, el presidente Javier Milei eligió el pliego de Rebollo para que titularice en la Fiscalía Federal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia.

Desde entonces, su postulación espera el visto bueno del Senado de la Nación, junto al de otros postulados a diferentes cargos en la Justicia Federal de diferentes provincias.

cargos fiscales Entre Ríos
Ver comentarios

Lo último

Luisito Comunica apuntó contra Eduardo Feinmann: Es un idiota, ignorante e imbécil

Luisito Comunica apuntó contra Eduardo Feinmann: "Es un idiota, ignorante e imbécil"

The Beats llega a Paraná con un homenaje a The Beatles

The Beats llega a Paraná con un homenaje a The Beatles

Concursan cargos a fiscales federales en Entre Ríos

Concursan cargos a fiscales federales en Entre Ríos

Ultimo Momento
Luisito Comunica apuntó contra Eduardo Feinmann: Es un idiota, ignorante e imbécil

Luisito Comunica apuntó contra Eduardo Feinmann: "Es un idiota, ignorante e imbécil"

The Beats llega a Paraná con un homenaje a The Beatles

The Beats llega a Paraná con un homenaje a The Beatles

Concursan cargos a fiscales federales en Entre Ríos

Concursan cargos a fiscales federales en Entre Ríos

Tickets fantasma y cámaras apagadas para defraudar a Iafas

Tickets fantasma y cámaras apagadas para defraudar a Iafas

Enriqueta Torné: Las pantallas anulan cogniciones que la lectura en papel desarrolla

Enriqueta Torné: "Las pantallas anulan cogniciones que la lectura en papel desarrolla"

Policiales
Tickets fantasma y cámaras apagadas para defraudar a Iafas

Tickets fantasma y cámaras apagadas para defraudar a Iafas

Otorgan salidas transitorias a Felipito Ávalo

Otorgan salidas transitorias a "Felipito" Ávalo

El cura César Schmidt irá a juicio oral por la electrocución de un niño

El cura César Schmidt irá a juicio oral por la electrocución de un niño

Victoria: dos menores lesionados al colisionar auto y moto

Victoria: dos menores lesionados al colisionar auto y moto

Conductor sufrió heridas graves tras chocar contra un árbol, en Concordia

Conductor sufrió heridas graves tras chocar contra un árbol, en Concordia

Ovación
Rowing se dio el gusto y venció a Estudiantes en el clásico

Rowing se dio el gusto y venció a Estudiantes en el clásico

Turismo Carretera: pole para Otto Fritzler y brillante tercer lugar para Nicolás Bonelli

Turismo Carretera: pole para Otto Fritzler y brillante tercer lugar para Nicolás Bonelli

Los Pumas consiguieron su primer triunfo ante Gales en el Nations Championship

Los Pumas consiguieron su primer triunfo ante Gales en el Nations Championship

A los 89 años, falleció Antonio Ubaldo Rattin

A los 89 años, falleció Antonio Ubaldo Rattin

Franco Colapinto sería confirmado en Alpine previo al GP de Hungría

Franco Colapinto sería confirmado en Alpine previo al GP de Hungría

La provincia
Enriqueta Torné: Las pantallas anulan cogniciones que la lectura en papel desarrolla

Enriqueta Torné: "Las pantallas anulan cogniciones que la lectura en papel desarrolla"

Paraná, más de 200 años de una ciudad: huellas de un legado incomparable

Paraná, más de 200 años de una ciudad: huellas de un legado incomparable

La Casa Histórica del General Urquiza será restaurada y buscan declararla Monumento Histórico Provincial

La Casa Histórica del General Urquiza será restaurada y buscan declararla Monumento Histórico Provincial

Artistas entrerrianos brillaron en la Gala Patria del Teatro 3 de Febrero

Artistas entrerrianos brillaron en la Gala Patria del Teatro 3 de Febrero

Cotapa cumple 62 años: Celebrar como dueños de nuestra fábrica, es una emoción difícil de explicar

Cotapa cumple 62 años: "Celebrar como dueños de nuestra fábrica, es una emoción difícil de explicar"

Dejanos tu comentario