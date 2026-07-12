Concursan cargos a fiscales federales en Entre Ríos

Es una denuncia conjunta ante la Justicia federal de Paraná,.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, convocó a concursos abiertos y públicos de oposición y antecedentes N°135, N°136 y N°137 para cubrir diecisiete vacantes en fiscalías ante los Juzgados Federales y Unidades Fiscales con asiento en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego.

En lo que respecta a la provincia de Entre Ríos, a través de la Resolución PGN N°40/26, se llamó al Concurso N°137 para cubrir una vacante en la Fiscalía Federal de Concordia, la Fiscalía Federal de Victoria y la Fiscalía Federal de Paraná.

La misma denuncia se radicó el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay

Se trata de tres cargos clave, ya que en dichos organismos judiciales se investigan delitos graves: como el narcotráfico, la explotación laboral y sexual de personas; o delitos económicos como el de la asociación ilícita fiscal o el lavado de dinero, muchas veces vinculado al crimen organizado. Actualmente, dichas dependencias cuentan con un fiscal interino.

Desde 2018, la Fiscalía Federal de Paraná se encuentra vacante. Hoy, interinamente se encuentra el fiscal Leandro Ardoy. En tanto, en Concordia subroga Francisco José Bernhardt y en Victoria, Claudio Kishimoto.

El viernes a la mañana los detenidos llegarán al Juzgado Federal. Foto UNO Archivo.

La convocatoria abre el camino para terminar con las vacancias eternas en las Fiscalías Federales, situación que también se da en los Juzgados Federales.

Una vez hechos los concursos, la terna debe ser elevada al Ejecutivo para que envíe el pliego del postulante al Senado de la Nación, que debe aprobarlo.

Tal es el camino que debió hacer Pedro Rebollo, quien es fiscal federal de Gualeguaychú. Su concurso fue convocado en 2018 y recién en abril de 2024 se elevó la terna al Poder Ejecutivo de la Nación. En ella estaba junto a Leandro Gabriel D’Ascenzo y Juan Agustín Argibay Molina.

Finalmente, en abril de este año, el presidente Javier Milei eligió el pliego de Rebollo para que titularice en la Fiscalía Federal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia.

Desde entonces, su postulación espera el visto bueno del Senado de la Nación, junto al de otros postulados a diferentes cargos en la Justicia Federal de diferentes provincias.