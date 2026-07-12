Concordia: conductor con heridas graves tras chocar un árbol

Un Grave accidente se produjo en avenida Eva Perón de Concordia. Un joven resultó con importantes lesiones tras chocar contra un árbol.

Un grave accidente se produjo en avenida Eva Perón de Concordia. Un joven resultó con importantes lesiones tras chocar contra un árbol.

El conductor de un automovil que circulaba por avenida Eva Perón, de Concordia, sufrió graves heridas tras chocar contra un árbol.

El siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este domingo en avenida Eva Perón y Montal. Dejó como saldo a un joven de 25 años con lesiones de gravedad, luego de que el vehículo que conducía impactara contra un árbol ubicado sobre la vereda.

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De acuerdo con la información policial, el hecho se registró alrededor de las 4 horas, cuando personal de la Comisaría Tercera intervino en el lugar. Allí constataron que un Renault Stepway había colisionado de manera frontal contra uno de los árboles emplazados sobre el sector este de la avenida.

Producto del fuerte impacto, el automóvil realizó un trompo y terminó detenido sobre la cinta asfáltica, mientras su único ocupante permanecía dentro del habitáculo. El conductor fue asistido por efectivos policiales y posteriormente trasladado por personal de emergencia.

Según las primeras actuaciones y los registros fílmicos obtenidos de cámaras de seguridad, no habría participación de otro vehículo, persona u objeto en el accidente.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró un teléfono celular, tres botellas de fernet, dos vasos metálicos y una prenda de vestir. En el lugar trabajaron efectivos de la División Policía Científica y Bomberos Zapadores, además de realizarse entrevistas a testigos y el relevamiento de imágenes aportadas por un domicilio particular.

Las actuaciones se desarrollan con conocimiento del fiscal Dr. Fabio Zabaleta.

Desde el Hospital informaron que el conductor presentó traumatismo encéfalo craneano con escoriación en cuero cabelludo, una herida cortante en el rostro, fractura de fémur izquierdo, múltiples escoriaciones y politraumatismos. El joven quedó internado en observación y será reevaluado por especialistas en neurología y cirugía.