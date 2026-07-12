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Paraná, más de 200 años de una ciudad: huellas de un legado incomparable

La historia de Paraná con figuras ilustres, arte, educación y tradiciones forjaron una identidad única, construida entre el río, la inmigración y el talento.

12 de julio 2026 · 13:30hs
Huellas de un legado incomparable de la rica historia de Paraná.

Huellas de un legado incomparable de la rica historia de Paraná.

Vista en retrospectiva, Paraná parece una ciudad que se fue haciendo de a poco. En ese proceso, el flujo inmigratorio le otorgó su carácter de ciudad con imagen de pueblo. A pesar de ser capital de la provincia, Paraná tiene ese aroma pueblerino, que le da un toque familiar y cercano, una ciudad de callecitas sinuosas con aire de río.

La cultura fue un tema dominante y lo sigue siendo hasta el día de hoy, ha sido y es casi una constante en su historia. La penetración cultural europea supuso en Argentina una situación de ruptura que significó fundamentalmente contraste, desigualdad y oposición.

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La influencia europea desde los comienzos de la lucha por la independencia fue principalmente la dependencia cultural desde lo político a lo social. Surgió una disociación entre el “arte popular” y el “arte culto”. Y Paraná no escapó a ese mapa cultural.

Huellas de un legado incomparable de la rica historia de Paraná.

Huellas de un legado incomparable de la rica historia de Paraná.

Visitas ilustres

A lo largo de los años y principalmente durante el siglo XX, la ciudad tuvo visitas ilustres que engalanaron sus calles y sus lugares reconocibles. Fueron momentos imborrables para la historia de la ciudad. Enumerarlos a todos, sería imposible, pero algunos son francamente destacables: Gabriela Mistral, Juan Manuel Fangio, Alfredo Palacios, los niños cantores de Viena, Benito Quinquela Martín, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Luis Sandrini, Mecha Ortiz, Antonio Berni, Juan Perón e Hipólito Yrigoyen. En realidad, la lista es interminable.

Las bellas artes, la música, la literatura, la escritura, la oratoria, la pintura y la escultura, sin dejar de considerar la Escuela Normal de Paraná, verdadero semillero de cientos de hombres y mujeres que expandieron sabiduría y conocimiento.

Así aparecen nombres como el de José Fioravanti (Destacado escultor, autor del Monumento a Enrique Carbó), Juan Ramón Jimenéz (Poeta Español, autor del libro ‘Platero y Yo’), quien visito nuestra ciudad, Guillermo Saraví (Poeta y escritor, a quien le debemos la inmensa tarea de organizar el Archivo de Entre Ríos), Facundo Arce (Profesor destacado de la Escuela Normal), Celia Ortiz de Montoya (Educadora y pedagoga, pionera en la renovación de la pedagogía en Argentina) o Gloria Montoya (Destacada artista plástica).

Reconocimiento especial

Tal vez, un reconocimiento especial a Élida Guzmán, una incansable difusora de cultura y motor de las artes y letras en nuestra región. Se podría decir que fue una hacedora de imposibles, una paranaense que dedicó su vida a la difusión de la cultura. En su casa improvisó un atelier que fue redacción de una revista para mujeres, la sede de la Asociación Mariano Moreno, cuna de la Federación de Asociaciones Culturales de Entre Ríos y Delegación del Fondo Nacional de las Artes. Por su casa, ubicada en calle Laprida 17, las personalidades de la cultura que pasaron por Paraná dejaron su impronta en las paredes. Jorge Luis Borges, con antepasados paranaenses, podría encabezar el ranking de firmas.

Así, lo cultural se mezcló con lo social, una ciudad que fue testigo de transformaciones, mutaciones, vanguardias, lo clásico, lo contemporáneo, lo efímero, una ciudad que fue cobijando sueños, esperanzas, ideales, y que hoy, este año Paraná, cumple 200 años, y así la homenajeamos desde UNO.

Por Fernando Ponce / Especial para UNO

Paraná historia Legado Huellas
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