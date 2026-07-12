La postal familiar de Antonela Roccuzzo tras el pase de Argentina a semifinales

La esposa de Lionel Messi compartió una imagen junto a Thiago, Mateo y Ciro desde una de las plateas del estadio donde la Selección venció 3 a 1 a Suiza y selló su clasificación a las semifinales del Mundial 2026

Con sus hijos y la camiseta de Messi: el mensaje de Antonela tras el triunfo de la Selección

Mientras la Selección argentina celebraba la victoria por 3 a 1 frente a Suiza y el pase a las semifinales del Mundial 2026, Antonela Roccuzzo también dejó su mensaje de apoyo desde las redes sociales.

La rosarina publicó una fotografía junto a sus tres hijos y resumió la emoción de la noche con una frase breve, pero cargada de ilusión: "Vamooooos Argentina. Un pasito más!!!".

La imagen fue compartida pocas horas después del encuentro y muestra a Antonela acompañada por Thiago, Mateo y Ciro en uno de los palcos del estadio. Los cuatro lucieron la camiseta alternativa de la Selección argentina con el número 10 de Lionel Messi.

En pocas horas superó el millón de "Me gusta" y recibió miles de comentarios de seguidores de todo el mundo, que celebraron tanto el triunfo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni como el permanente acompañamiento de la familia del capitán argentino durante la Copa del Mundo.

Como ya ocurrió durante otros partidos del Mundial, Antonela eligió un mensaje sencillo y alejado de los grandes discursos. Con el "Un pasito más", reflejó la cautela con la que la Selección afronta cada instancia decisiva del torneo, en una competencia donde el equipo continúa alimentando la ilusión de conquistar un nuevo título mundial.

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Con el triunfo por 3 a 1 sobre Suiza, Argentina se metió entre los cuatro mejores equipos del Mundial y continúa su camino hacia el sueño de una nueva consagración.