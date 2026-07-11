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Turismo Carretera: pole para Otto Fritzler y brillante tercer lugar para Nicolás Bonelli

Otto Fritzler (Mercedes-Benz) ganó la clasificación de la octava fecha del Turismo Carretera que se disputó este sábado en el Autódromo de Posadas.

11 de julio 2026 · 18:45hs
Otto Fritzler se llevó la pole position del Turismo Carretera en Posadas.

Prensa ACTC

Otto Fritzler se llevó la pole position del Turismo Carretera en Posadas.

Otto Fritzler (Mercedes-Benz) ganó la clasificación de la octava fecha del Turismo Carretera que se disputó este sábado en el Autódromo de Posadas. En el segundo escalón terminó Christian Ledesma (Chevrolet Camaro), mientras que la nota de la jornada la dio el entrerriano Nicolás Bonell (Ford Mustang), que fue tercero.

Los tiempos del Turismo Carretera

El piloto del Prestige Auto Racing Team selló un tiempo de 1'31"513/1000 y selló su 1ª pole position de la temporada y la 1ª para la marca alemana. Superó a Christian Ledesma (Chevrolet Camaro), por 137/1000 y a Nicolás Bonelli (Ford Mustamg), que cerraron el top3 multimarca en la tanda cronometrada.

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Fritzler se llevó su 3ª pole position en la categoría. La última vez que Fritzler se había impuesto en una tanda cronometrada había sido el 21 de junio de 2025 con Toyota Camry en este mismo escenario. También se trata del bautismo de Mercedes-Benz en esta estadística. Vale recordar que la marca alemana ya logró un podio y un triunfo en serie en la 6ª fecha del TC en Córdoba.

La clasificación del TC

Jonatan Castellano (Dodge Challenger), que llegó a esta fecha como líder del campeonato terminó 9° a 515/1000 del poleman. Por su parte, Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro), último ganador de la categoría, finalizó en el 25° puesto a 801/1000 del autor de la pole position.

El paranaense Mariano Werner (Ford Mustang) completó el sábado con un 11° puesto a 579/1000 del mejor tiempo y Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), último campeón de la categoría, llegó 20° a 687/1000 de Fritzler.

Luego del brillante tercer lugar en la clasificación en Posadas, Nicolás Bonelli expresó: “Viene siendo mi peor año en posición de campeonato, pero el mejor en clasificaciones. La categoría está muy pareja, así que un 3° lugar es muy bueno”.

Turismo Carretera Otto Fritzler Nicolás Bonelli
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