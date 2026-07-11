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Los Pumas consiguieron su primer triunfo ante Gales en el Nations Championship

Por la segunda fecha del Nations Championship, Los Pumas vencieron este sábado a Gales por 35-21 en el estadio del Bicentenario de San Juan.

11 de julio 2026 · 19:37hs
Los Pumas lograron una clara victoria ante Gales en San Juan.

Prensa Los Pumas

Los Pumas lograron una clara victoria ante Gales en San Juan.

Por la segunda fecha del Nations Championship, Los Pumas vencieron este sábado a Gales por 35-21 en el estadio del Bicentenario de San Juan para sumar su primera victoria del torneo luego de la caída sufrida en la jornada inaugural a manos de Escocia. El entrerriano Marcos Kremer aportó un try para la victoria.

El triunfo de Los Pumas

El conjunto dirigido por Felipe Contepomi mostró una notable muestra de carácter en sus variantes ofensivas y la recuperación del balón, logrando irse al descanso con una ventaja de 28 a 14 tras una ráfaga de buen juego colectivo que descolocó a los "Dragones Rojos".

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A pesar de un arranque intenso por parte de ambos seleccionados, apostaron al golpe por golpe al obtener llegadas profundas al ingoal, la efectividad de los backs argentinos –con un encendido Mateo Carreras abriendo caminos en la línea defensiva europea– terminó de inclinar la balanza para la victoria argentina.

Los goleadores de Los Pumas fueron: Joaquín Oviedo (2), Justo Piccardo, Marcos Kremer y Santiago Carreras con los tries y en las Conversiones: Tomás "Cepillo" Albornoz (efectividad perfecta: metió las 5).

Mientras que para el rival Dewi Lake, Rhys Carre y Ben Warren para los Tries y para las conversiones: Sam Costelow (metió las 3).

En el debut absoluto del Nations Championship, el seleccionado argentino de rugby cayó ante Escocia por 31 a 19 en el Estadio Malvinas Argentinas.

Con este resultado, Los Pumas consiguen oxígeno de cara a la tercera jornada de la ventana de julio, donde el próximo sábado se mudarán a Santiago del Estero para recibir a otra superpotencia del Hemisferio Norte: la selección de Inglaterra.

Resultados

  • Nueva Zelanda 47 - Italia 17
  • Australia 26 - Francia 42
  • Japón 20 - Irlanda 36 (se jugó en Newcastle, Australia)
  • Fiyi 8 - Inglaterra 73 (se jugó en Liverpool)
  • Sudáfrica 42 - Escocia 28
  • Argentina 35 - Gales 21

Posiciones

  • Conferencia Norte: Irlanda 10, Francia 7, Escocia 6, Inglaterra 5, Gales 5 e Italia 0.
  • Conferencia Sur: Sudáfrica 10, Nueva Zelanda 10, Argentina 6, Japón 4, Australia 3 y Fiji 0.

Los Pumas San Juan Gales
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