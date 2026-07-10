A meses de cumplir 80 años, Eduardo Costantini será padre otra vez

Su pareja, Elina Costantini, compartió la noticia a través de sus redes sociales con un video de la ecografía. La pareja ya tiene a Kahlo Milagro, de un año y medio

Elina Costantini anunció que está embarazada de su segundo hijo junto al empresario Eduardo Costantini. La modelo compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó un video de la ecografía acompañado por un mensaje de profunda gratitud: "Dios, sos grande. Gracias, gracias, gracias".

La pareja, que ya tiene a Kahlo Milagro, de un año y medio, había manifestado en distintas oportunidades su deseo de volver a agrandar la familia. A comienzos de este año, Elina había expresado que soñaban con un nuevo embarazo y que confiaban en que "Dios los siguiera acompañando" para concretarlo.

La fe ocupa un lugar central en la vida de la modelo y volvió a reflejarse en el anuncio. Días atrás, durante un viaje a Miami, había compartido una publicación en la que hablaba de la "magia de Dios", una expresión que ahora retomó para celebrar la llegada del nuevo integrante de la familia.

En más de una ocasión, Elina también había contado que, si la vida les daba una nueva oportunidad, les gustaría tener un varón para completar "la parejita", aunque siempre aclaró que lo más importante era que el embarazo llegara y que el bebé naciera sano. "Sería otro milagro de Dios", había dicho meses atrás.

El embarazo también renueva la historia familiar del empresario, quien tiene 79 años y cumplirá 80 en septiembre. Además de Kahlo Milagro, Eduardo Costantini es padre de siete hijos de relaciones anteriores, por lo que el bebé que viene en camino se sumará a una numerosa familia ensamblada que continúa creciendo. La noticia fue recibida con una catarata de mensajes de felicitación en las redes sociales, donde amigos y familiares celebraron el presente que atraviesa la pareja.