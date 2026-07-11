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A los 89 años, falleció Antonio Ubaldo Rattin

Este sábado, a los 89 años, falleció Antonio Ubaldo Rattin, ídolo de Boca y símbolo de la Selección argentina

11 de julio 2026 · 12:00hs
Este sábado

Este sábado, a los 89 años, falleció Antonio Ubaldo Rattin, ídolo de Boca y símbolo de la selección argentina en su etapa como futbolista.

Este sábado, a los 89 años, falleció Antonio Ubaldo Rattin, ídolo de Boca y símbolo de la selección argentina en su etapa como futbolista. La noticia fue confirmada por Boca Juniors. Había nacido el 16 de mayo de 1937 en la localidad de Tigre.

Rattin fue un mediocampista central de gran altura, impronta y una fuerte personalidad que hizo toda su trayectoria en Boca, desde su debut ante River en 1956 hasta su retiro en 1970. Y fue protagonista de un momento icónico como capitán de la selección en el Mundial 1966, cuando en un partido con Inglaterra fue expulsado verbalmente por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein cuando no existían las tarjetas y estrujó con una mano un banderín con la bandera británica antes de retirarse del campo.

El mediocampista Jayden Adams, que venía de disputar el Mundial 2026, tenía 25 años. Fue encontrado sin vida en un hotel en Ciudad del Cabo

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Por entonces, el Rata, como se lo conocía en el ambiente deportivo, aseguró que se sentó en la alfombra roja de la Reina en disconformidad con el fallo y que los hinchas ingleses pasaron de tirarle chocolates a arrojarle latas de cerveza. Sobre eso no quedó registro fílmico o fotográfico, pero aquella expulsión se convirtió en un antes y un después en ese aspecto reglamentario porque, a partir de ese suceso, se implementó el uso de las tarjetas amarillas y rojas.

Surgido de las divisiones inferiores de Boca, debutó en la Primera División en un triunfo por 2-1 sobre River en el que le tocó marcar a Ángel Labruna, otra gloria, pero del eterno rival. Rattin defendió sólo esa camiseta a lo largo de 14 años en los que disputó 382 partidos oficiales, convirtió 28 goles y levantó seis copas (campeonatos de 1962, 1964 y 1965, la Copa Argentina de 1969 y fue parte del plantel en los torneos Nacionales de 1969 y 1970) y fue subcampeón de la Copa Libertadores de 1963.

Con la selección, en la que llevó la camiseta número 10 aunque era un mediocampista defensivo, participó de dos Mundiales -jugó un partido en 1962 y cuatro en 1966- y dos Copas América, las de Ecuador 1959 y Uruguay 1967, en las que Argentina fue subcampeona. Entre amistosos y encuentros oficiales llegó a los 33 con la camiseta nacional y anotó un gol, el 14 de octubre de 1964 en un 1-1 frente a Chile.

Tras su etapa como futbolista fue entrenador, con un corto recorrido, dirigió a Estudiantes de Río Cuarto (1976), Gimnasia de La Plata (1979) y a Boca, en 1980, cuando acumuló una racha de 12 partidos invicto en el Metropolitano en el que terminó 7° y quedó eliminado en la primera ronda del torneo Nacional, publicó La Nación.

Antonio Ubaldo Rattin
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