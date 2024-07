Las series más elegidas y populares en streaming 2024

Avatar.jpg

Series

Según los números de visitas, estas son las series más vistas en las plataformas de streaming en 2024: "True Detective: Noche polar": es uno de los thrillers del año, con Jodie Foster y Keli Reis como protagonistas. "Griselda": una serie basada en hechos reales con Sofía Vergara como protagonista. "Avatar: La leyenda de Aang": una serie de acción con efectos visuales impresionantes. "Reina roja": serie de suspenso con Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian como protagonistas. "The Regime": contenido político con Kate Winslet como protagonista. "El problema de los 3 cuerpos": una serie de ciencia ficción basada en la novela de Liu Cixin. "Fallout": es una serie postapocalíptica basada en el videojuego del mismo nombre. "El simpatizante": serie basada en la novela ganadora del Pulitzer de Viet Thanh Nguyen. "La casa del dragón T2": contenido de fantasía y aventuras con un gran elenco. "The Boys T4": serie de superheroes con un enfoque político.

Entre lo más visto también se encuentra "Feud: Capote Vs. The Swans", en HBO Max, con el director Gus Van Sant. Adapta para la pantalla la novela "Capote’s Woman: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era" que escribió Laurence Leamer y se publicó en 2021. El libro ahonda en lo que se cuenta en "Plegarias atendidas", el libro incompleto de Capote que se editó dos años después de su muerte y en el que el autor narra la traición a la que consideró que se vio sometido por su grupo de amigas, mujeres de la alta sociedad neoyorquina a las que llamó sus cisnes. Tom Hollander encarna al escritor. Naomi Watts, Chloë Sevigny, Calista Flockhart, Demi Moore, Diane Lane y Molly Ringwald son los cisnes.

La serie "Los Bridgerton", en Netflix, con Chris Van Dusen como director tampoco se queda atrás. En su tercera temporada, todas las puertas estaban abiertas y Los Bridgerton es una serie que ha jugado con las sorpresas y los giros desde sus comienzos. Finalmente fueron Penelope Featherington y Colin Bridgerton, los personajes de Nicola Coughlan y Luke Newton, los que fueron escogidos para protagonizar esta tercera entrega. Un amor prohibido y correspondido del que nadie tiene noticia en la casa Bridgerton.

Coppola, el representante

"Coppola, el representante", de Disney+, también se encuentra entre los contenidos más elegidos en lo que va del año con Ariel Winograd, Fernando Alcalde y Brian Kazez como directores. Guillermo Coppola, un empleado de banca que empezó aconsejando a algunos jugadores de fútbol cómo manejar sus finanzas y acabó representando al que muchos consideran el mejor jugador de fútbol que jamás ha existido: Diego Armando Maradona. La única condición que puso éste fue que le representara únicamente a él. Y así comienza la aventura que fascinó a millones alrededor del mundo. Dólares, aventuras, engaños, mujeres, fiestas, nada le falta a la historia.