Lali presentó su documental, reveló imágenes inéditas y confirmó la fecha de estreno

Lali Espósito anunció la llegada de su nuevo documental para Netflix: "LALI: la que le gana al tiempo", un proyecto que retrata momentos clave de su recorrido

3 de diciembre 2025 · 14:00hs
Lali Espósito anunció la llegada de su nuevo documental para Netflix, titulado LALI: la que le gana al tiempo, un proyecto de 74 minutos que retrata momentos clave de su recorrido artístico. La producción confirmó que el estreno mundial será el 4 de diciembre de 2025.

El martes por la noche, la cantante presentó oficialmente su documental acompañada de amigos y productores. El trailer permitió conocer el tono del proyecto y confirmó tanto su duración como la fecha de lanzamiento, datos que hasta entonces circulaban en medio de versiones y rumores.

La presentación del adelanto marcó el cierre de esa etapa y fijó el calendario definitivo para su llegada a la plataforma. El material se inscribe en una tendencia creciente dentro del streaming, donde los documentales musicales ocupan un lugar cada vez más relevante y convocan a audiencias interesadas en conocer procesos creativos, recorridos personales y etapas de transformación de artistas consolidados.

El estreno de LALI: la que le gana al tiempo se suma así a una serie de producciones que buscan narrar trayectorias desde una perspectiva íntima y cronológica, con foco en el detrás de escena y en la construcción profesional de sus protagonistas.

