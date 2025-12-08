Uno Entre Rios | Ovación | Selección Argentina

La Selección Argentina cerró una campaña histórica en el primer Mundial femenino

La Selección Argentina cayó 5 a 1 ante España en el partido por el tercer y cuarto puesto, y no pudo subirse al podio.

8 de diciembre 2025 · 17:55hs
La Selección Argentina tuvo una destacada actuación en Filipinas.

La Selección Argentina tuvo una destacada actuación en Filipinas.

La Selección Argentina femenina de futsal cerró este domingo una participación histórica en el primer Mundial de la disciplina, disputado en Filipinas, al finalizar en el cuarto puesto tras caer por 5 a 1 frente a España en el partido por el tercer lugar.

Más allá de no haber alcanzado el podio, el balance es altamente positivo para un equipo que se metió de lleno en la elite internacional.

Cuántos kilómetros recorrerá la Selección Argentina en el Mundial 2026

Cuántos kilómetros recorrerá la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina le ganó 30-29 al combinado africano.

La Selección Argentina se despidió del Mundial Femenino con un triunfo

El conjunto dirigido por Nicolás Noriega volvió a enfrentarse a una potencia europea luego de la dura derrota en semifinales ante Portugal (7 a 1) y, una vez más, pagó caro el poderío ofensivo de rivales con mayor recorrido en torneos de esta magnitud. España se impuso con goles de Ale de Paz, Laura Córdoba, Antía Pérez e Irene Córdoba, mientras que Silvina Espinoza había marcado el empate parcial que ilusionó a la Albiceleste en el inicio del encuentro.

Argentina llegó a este Mundial tras consagrarse subcampeona de América y logró confirmar que su crecimiento es sostenido. La clasificación entre las cuatro mejores selecciones del planeta representa un salto de calidad para el futsal femenino nacional, que mostró competitividad, carácter y capacidad para medirse de igual a igual durante gran parte del certamen.

Actualmente ubicada en el sexto puesto del ranking mundial, detrás de Brasil, España, Portugal, Tailandia y Japón, la Selección dejó claro que el futuro es prometedor. La experiencia adquirida en este torneo marcará un antes y un después para un grupo que ya hizo historia y que ahora apunta a consolidarse entre las grandes potencias del futsal femenino mundial.

