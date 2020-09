Lali Espósito y Santiago Mocorrea, separados

https://twitter.com/lalioficial/status/1310579011437895681 Quiero contarles de mi boca,para evitar cualquier mal entendido o desinformación,que con santi decidimos separarnos. Nos amamos y respetamos profundamente. Esta es nuestra decision hoy❤ — Lali (@lalioficial) September 28, 2020

“Quiero contarles de mi boca, para evitar cualquier mal entendido o desinformación, que con Santi decidimos separarnos. Nos amamos y respetamos profundamente. Esta es nuestra decisión hoy”, escribió la actriz este lunes por la mañana.

El pasado 3 de enero, la ex Chiquititas le había dedicado un emotivo posteo en Instagram al productor musical cuando cumplieron su tercer aniversario: “3 años juntos... ¡juntísimos! Aunque no sea ‘lo tuyo’ esto de las redes, ¡quería compartir con la gente que me sigue mi agradecimiento a la vida por tenerte! Te amo Santi”.

Aunque ambos mantuvieron un perfil bajo durante toda la relación, la artista dio indicios de que había peleas en la pareja en marzo pasado cuando convivieron bajo el mismo techo en plena cuarentena. Quizás este fue el motivo por el que se fue desgastando el noviazgo, aunque todavía no se sabe bien qué pasó entre ellos.