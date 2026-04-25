Violencia extrema en un partido de fútbol infantil: un padre fue baleado en Parque Gazzano

Un padre fue baleado este viernes por la noche en la pierna tras intervenir para separar a menores que se peleaban. El agresor, ya identificado.

Un episodio de extrema violencia sacudió este viernes por la noche al Parque Gazzano, en la ciudad de Paraná, cuando un hombre (padre de unos de los chicos) resultó herido de arma de fuego en medio de un partido de fútbol infantil en el que participaban chicos de entre 10 y 11 años.

De acuerdo a las primeras informaciones, el hecho se desencadenó a partir de una discusión entre los menores dentro del campo de juego. Lo que comenzó como un intercambio verbal rápidamente escaló a empujones, generando preocupación entre los adultos presentes.

En ese contexto, un hombre —padre de uno de los niños— decidió intervenir con la intención de separar a los chicos y evitar que la situación pasara a mayores. Su accionar, en principio, buscó descomprimir el conflicto y restablecer la calma en un ámbito que debía ser de recreación y contención para los menores.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado y violento minutos más tarde. Según relataron testigos, la madre de uno de los chicos involucrados en la pelea se retiró del predio y alertó al padre del menor sobre lo ocurrido. Poco después, el hombre llegó al lugar visiblemente alterado y fue directamente a increpar a quien había intervenido previamente.

En medio de la tensión y ante la presencia de numerosos niños y familias, el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo. El proyectil impactó en la pierna de la víctima, provocando momentos de desesperación y conmoción generalizada entre quienes presenciaban el partido.

Tras el ataque, el herido fue asistido de inmediato y trasladado al Hospital San Martín, donde permanece bajo atención médica. Según las primeras evaluaciones, la lesión sería de carácter grave pero no comprometería su vida.

En el lugar trabajó personal policial junto a efectivos de la División Homicidios, quienes comenzaron con las tareas investigativas para esclarecer lo ocurrido. Se tomaron testimonios de testigos que presenciaron la secuencia y que habrían señalado al autor del disparo, quien ya estaría identificado por las autoridades.

En la justicia

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias exactas del hecho y avanzar con las medidas correspondientes para dar con el agresor y establecer responsabilidades.