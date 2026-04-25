Juicio a Airaldi: testigo reconoció el terreno de una supuesta pista clandestina

En una nueva jornada del juicio oral contra el productor agropecuario Leonardo Airaldi y otros ocho acusados de narcotráfico, la defensa de Soledad Touzet (antes de apellido Cáceres), representada por Nelson Schlotthauer, convocó a dos testigos con el objetivo de desacreditar las teorías de la Fiscalía. Las declaraciones realizadas el viernes por la mañana arrojaron luz sobre movimientos sospechosos en los campos de Las Cuevas, departamento Diamante, y reavivaron la polémica por las escuchas telefónicas en la que se habla de "carne pura" y "estacionada hasta ocho meses bajo tierra". El debate se desarrolla ante los jueces del Tribunal Oral Federal de Paraná, Noemí Berros, Emilce Rojas y José María Escobar Cello.

Las fotos de la pista clandestina

El primer testimonio relevante fue el de P.M., un productor rural que arrendaba tierras en el campo de Airaldi para su ganado. Ante las preguntas del fiscal general José Ignacio Candioti y el fiscal auxiliar Juan Podhainy, el testigo reconoció en fotografías un terreno marcado de unos 300 metros de extensión que la acusación identifica como una pista de aterrizaje de avionetas clandestina. El lugar se encuentra cerca de un bañado donde el hombre llevaba sus animales y se extendía hasta el Arroyo Del Barro. En las fotos se observaba una huella surcada compatible con las de una avioneta. En uno de los costados aparecen unos montículos de ramas y troncos y que terminan de demarcar la zona.

Cabe recordar que para reforzar la hipótesis de la fiscalia, en el requerimiento de elevación a juicio se anexaron imágenes del antes y el después de esa zona: por un lado las fotos de la supuesta pista y, por otro, las imágenes satelitales de 2019 que muestran la zona sin desmontar.

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Sobre la actividad en la zona, el testigo relató: "Avionetas veía siempre. Me imaginaba que el campo de Los Ombués traía cazadores. Eran avionetas chicas, algunas de color blanco con azul o blanco con verde". Además de los vuelos, P.M. recordó haber visto una vez un vehículo con desconocidos ingresando al predio de Airaldi y que lo hacían a través del campo del testigo. Esto lo llevó a pedir explicaciones al capataz y exmano derecha de Airaldi, Armando Balcaza (quien actualmente negocia un juicio abreviado).

Un dato llamativo surgió cuando el testigo mencionó que en uno de los allanamientos al campo de Airaldi los investigadores hallaron llaves etiquetadas como "Policía" y "Comisaría Islas" en la cocina de Airaldi. El imputado intervino desde el penal de Ezeiza para despejar dudas y le consultó al testigo si sabía de quién era la propiedad donde funciona la "comisaría que está enfrente de la casa de las monjas". "Entiendo que suya", respondió el testigo.

Un comerciante de milanesas

Luego, buscando contrarrestar la evidencia de las escuchas presentadas anteriormente, la defensa citó a E.M.L., un joven dedicado a la elaboración de milanesas en Diamante. El testigo confirmó que le compraba carne a Airaldi a través de Soledad Cáceres (hoy Touzet). Este testimonio es clave para las defensas, que intentan demostrar que las conversaciones sobre productos cárnicos eran literales y propias de una actividad comercial legítima. Para la Fiscalía, sin embargo, el lenguaje utilizado en las escuchas entre Airaldi y Carlos Schumacher es un código poco sofisticado para el acopio de estupefacientes.

Cruce entre la jueza y la defensora de Airaldi

La audiencia estuvo marcada por fuertes cruces entre la abogada defensora de Airaldi, Mariana Barbitta, y la presidenta del tribunal, Noemí Berros. La magistrada cuestionó la pertinencia de las preguntas de la abogada defensora, advirtiendo que no debía inducir a error a los testigos ni buscar opiniones personales: "Le está preguntando sobre cuestiones anímicas y no sobre actos propios. Acá (el testigo) tiene que venir y decir lo que vio o escuchó. No tiene que opinar acerca de si está bien o mal detenido. No me interesa la sorpresa de los testigos, sino de lo que puedan dar fe".

Barbitta juicio Airaldi

El propio letrado defensor Nelson Schlotthauer intervino coincidiendo con la magistrada. "Todo el tiempo se escuchan preguntas que no son pertinentes". La discusión cerró con una tajante recomendación de Berros a la abogada Barbitta: "Hay que leer el Código Procesal Penal".

Además de Airaldi, están acusados Roberto Fabián Coronel, Juan Andrés Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Sebastián Armocida, Joen Damián Schonfeld, Walter Gonzalo Olivero y Cristian Emanuel Sánchez. Los abogados defensores, son: Mariana Barbitta y Lucas Melo (Airaldi), Claudio Berón (Coronel), Leopoldo Meresman y José Monge (Erbes y Martínez), Nelsón Schlotahuer (Touzet); y las defensores públicas subrogantes Noelia Quiroga y Gisela Cancilleri (por Armocida, Schonfeld, Olivero y Sánchez).