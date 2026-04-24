Paraná recupera el sonido de su historia: volverá a latir el reloj del Palacio Municipal

La torre-reloj del Palacio Municipal de Paraná, uno de los símbolos más reconocibles del casco histórico, volverá a marcar el pulso de la ciudad. Tras años de silencio, las campanadas resonaron nuevamente este jueves al mediodía, en el marco de una restauración integral que ya transita su etapa final.

Con más de 130 años de historia, el reloj –traído desde Italia y considerado una pieza patrimonial clave– no solo mide el tiempo: durante décadas organizó la vida cotidiana de los paranaenses, convirtiéndose en referencia sonora y visual en el corazón urbano.

La intervención forma parte de un plan más amplio de puesta en valor del edificio municipal. Incluyó la restauración completa de la maquinaria, el reemplazo y reparación de esferas, la recuperación del campanario y la capacitación de personal municipal para su mantenimiento.

Los trabajos estuvieron a cargo de la firma cordobesa Gnomon, especializada en grandes relojes y campanarios, en articulación con equipos locales. La maquinaria fue desmontada y trasladada a Córdoba, donde se realizaron tareas de limpieza profunda, ajuste técnico y reparación de piezas desgastadas por el paso del tiempo.

Una vez finalizado ese proceso, el mecanismo fue reubicado en la torre y calibrado con precisión para garantizar el correcto funcionamiento de las campanas.

Eduardo Lorefice, secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad, habló con UNO sobre las obras. “La obra de recuperación y restauración del reloj del Palacio Municipal se ejecuta en sintonía con la recuperación integral del edificio iniciada por la gestión de Adán Bahl en lo referente al interior y que se ha continuado en la Gestión de la intendenta Rosario Romero realizando las tareas en el exterior del edificio e incluyendo el reloj”, dijo.

Luego el funcionario agregó: “La esquina de Urquiza y Corrientes contaban con la Plaza 1° de Mayo, el edificio del Colegio del Huerto y la escuela Normal recuperados faltando solamente el palacio. Es sin dudas una de las esquinas mas características y una de las postales de la nuestra ciudad. Con la intención de reforzar nuestra identidad se iniciaron estas tareas buscando especialista en cada tema, y capacitando personal Municipal para restauración de muros y ornamentaciones”.

“En el caso especifico del reloj se lícito su restauración adjudicado la misma a una empresa local que en su oferta incluyó la restauración del reloj con mano de obra especializada. El mismo fue retirado y llevado a Córdoba donde se le realizaron los trabajos necesarios para devolverle su esplendor. Paralelamente se realizaba la obra civil de albañilería y recuperación del campanario

Concluidos estas tareas se trajo nuevamente la maquinaria la que se reinstala y calibra minuciosamente para que vuelvan a repicar sus campanas”, aseveró Eduardo Lorefice.

“Próximamente se pondrá en funcionamiento y volverá a marcar la hora con campanadas y también los cuartos de hora con otro sonido tal como lo hacía años atrás. Es una obra que fortalece nuestra identidad paranaense y mantiene en plenitud nuestros hermosos edificios”, completó el funcionario municipal.

“El proyecto surgió de una decisión de la intendenta Rosario Romero de resolver las falencias del edificio con los nuestros”, contó la directora de Patrimonio Urbano Arquitectónico, Mariana Melhem, quien detalló que en ese marco “se encaró un pliego específico para el reloj del palacio que tenía sus esferas todas dañadas, prácticamente todas estaban o fisuradas o rotas o incluso no eran originales, y había perdido en algunos casos las agujas”.

Sobre el estado en que se encontraba la maquinaria fue contundente: “La máquina del reloj estaba con muchos años de uso, había de mal uso en algunos casos, no estaba funcionando muy bien; las pesas corrían riesgo de desprenderse —pesas muy pesadas de más de 50 kilos— que podían llegar a dañar la base del piso del reloj”. Por eso, se decidió desmantelar completamente el mecanismo, enviarlo a la provincia de Córdoba para su reparación en taller y volver a montarlo en el lugar.

La funcionaria confirmó que la empresa relojera cordobesa trabaja junto a una empresa local y estimó que el reloj quedaría en marcha en los próximos días. En cuanto al plazo general de las obras, se mostró optimista: “Esperamos poder llegar a fin de año con un edificio renovado”.

“Es un elemento importante del edificio del Palacio Municipal, y es un elemento importante, un hito urbano de la ciudad en el área central, que justamente, a partir de esa torre, esa torre-reloj, domina el paisaje urbano en el centro, y hace extensivo, digamos, el paso de las horas, la medida del tiempo para toda la ciudadanía, que es una forma de organizar, de ordenar de ordenar la vida de los paranaenses. Desde el punto de vista patrimonial, obviamente que es muy importante, como te dije antes, en relación a que es una es un componente de relevancia dentro del edificio del palacio, que no se puede considerar por separado, sino que es parte de ese conjunto”, comentó la funcionaria.

Luego agregó: “Es una pieza patrimonial de la ciudad que tiene ya más de 130 años, traída de Italia de una firma muy renombrada, especialista en relojes de aquel momento, que era la firma de los hermanos Solari. Y las campanas también fueron traídas de Údine, forman parte del conjunto, fabricaba en una empresa que se llamaba Broilly, también de Údine, del mismo lugar”.

“Así que lo otro que tenemos para resaltar es que la máquina del reloj estaba funcionando, y que se retiró para su limpieza y reparaciones en general, que ahora se está montando nuevamente, y que vamos a estar escuchando las campanadas del reloj que suenan a la hora, a la hora y media y al cuarto de hora, cuando en los últimos tiempos algunos recordarán que no sonaba en todos los momentos y que había algunas agujas que habían perdido su orientación en todo esto. Se hizo una tarea de limpieza de las agujas, son las mismas, son las originales, este, de reparaciones también. En muy pocos, en muy poquito tiempo, este, lo vamos a ver totalmente armado para que funcione y lo vamos a escuchar. Hoy (por ayer), de hecho, se ha escuchado bastante porque están haciendo las pruebas, entonces están viendo cómo suena”, dijo la Mariana Melhem.

El plan de restauración también contempla la reparación estructural de las columnas -con un estudio previo realizado por la Universidad Tecnológica Nacional- y trabajos de recuperación de ornamentos de fachada a cargo de personal municipal capacitado para la tarea.