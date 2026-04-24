Uno Entre Rios | Ovación | San Lorenzo

Torneo Apertura: San Lorenzo aguantó y festejó en Vicente López

Por la fecha número 16, Zona A, San Lorenzo derrotó 1 a 0 a Platense con gol de Rodrigo Auzmendi y llegó a la sexta posición con 22 puntos.

24 de abril 2026 · 23:25hs
San Lorenzo aguantó y festejó con gol de Auzmendi.

San Lorenzo aguantó y festejó con gol de Auzmendi.

San Lorenzo consiguió un triunfo clave al vencer 1 a 0 a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, y se mantiene en carrera por un lugar en los octavos de final. El gol lo convirtió Rodrigo Auzmendi en la primera etapa.

El equipo de Boedo llegaba con la obligación de sumar de a tres y respondió en un partido intenso, parejo y con pocas situaciones claras, donde supo golpear en el momento justo y luego sostener la ventaja con orden.

San Lorenzo y Vélez aburrieron en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo y Vélez aburrieron en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo festejó de local.

San Lorenzo venció a Deportivo Cuenca y lidera el Grupo D

El único gol del encuentro llegó a los 22 minutos del primer tiempo. Tras un tiro de esquina desde la derecha, Rodrigo Auzmendi se elevó en el área y conectó de cabeza para poner el 1 a 0, en una acción que rompió la paridad en un trámite hasta ese momento cerrado.

A partir de allí, el desarrollo se mantuvo trabado, con mucha disputa en la mitad de la cancha y escaso juego asociado. Platense intentó reaccionar desde la tenencia, pero le costó generar situaciones claras ante un rival bien plantado defensivamente.

San Lorenzo, por su parte, se mostró sólido y ordenado. Supo administrar la ventaja y apostó a las transiciones rápidas, aunque sin generar demasiadas ocasiones para ampliar la diferencia.

Torneo Apertura: San Lorengo aguantó y festejó en Vicente López

san lorenzo platense 1
San Lorenzo aguantó y festejó con gol de Auzmendi.

San Lorenzo aguantó y festejó con gol de Auzmendi.

En el complemento, el Calamar adelantó sus líneas en busca del empate y empujó con más voluntad que claridad. Generó algunas aproximaciones, pero le faltó precisión en los últimos metros para romper el cerrojo azulgrana.

El Ciclón resistió con firmeza en el tramo final y manejó los tiempos del partido con inteligencia, enfriando el ritmo cuando fue necesario y cerrando espacios ante los intentos del local.

El pitazo final confirmó el 1 a 0 y desató el festejo de San Lorenzo, que llega con chances a la última fecha y mantiene viva la ilusión de clasificación, mientras que Platense quedó sin margen en la recta decisiva del torneo.

San Lorenzo Platense Vicente López Torneo Apertura
Noticias relacionadas
Racing y Barracas igualaron 1 a 1 en el Cilindro de Avellaneda.

Torneo Apertura: Racing no pudo sostener la ventaja y el Cilindro explotó contra la dirigencia

Enzo Copetti impacta de cabeza para poner a Central 1 a 0 arriba en Río Cuarto.

Central venció a Estudiantes (RC) y se metió en octavos

Lanús empató de local.

Lanús igualó de local con Central Córdoba

Argentina debuta este sábado ante Nueva Zelanda.

La Selección Argentina Sub 23 debuta en el Mundial de sóftbol con fuerte presencia entrerriana

Ver comentarios

Lo último

Violencia extrema en un partido de fútbol infantil: un padre fue baleado en Parque Gazzano

Violencia extrema en un partido de fútbol infantil: un padre fue baleado en Parque Gazzano

Muerte en Ruta 6: a un hombre lo atropellaron mientras cambiaba una rueda

Muerte en Ruta 6: a un hombre lo atropellaron mientras cambiaba una rueda

Torneo Apertura: Racing no pudo sostener la ventaja y el Cilindro explotó contra la dirigencia

Torneo Apertura: Racing no pudo sostener la ventaja y el Cilindro explotó contra la dirigencia

Ultimo Momento
Violencia extrema en un partido de fútbol infantil: un padre fue baleado en Parque Gazzano

Violencia extrema en un partido de fútbol infantil: un padre fue baleado en Parque Gazzano

Muerte en Ruta 6: a un hombre lo atropellaron mientras cambiaba una rueda

Muerte en Ruta 6: a un hombre lo atropellaron mientras cambiaba una rueda

Torneo Apertura: Racing no pudo sostener la ventaja y el Cilindro explotó contra la dirigencia

Torneo Apertura: Racing no pudo sostener la ventaja y el Cilindro explotó contra la dirigencia

Torneo Apertura: San Lorenzo aguantó y festejó en Vicente López

Torneo Apertura: San Lorenzo aguantó y festejó en Vicente López

Central venció a Estudiantes (RC) y se metió en octavos

Central venció a Estudiantes (RC) y se metió en octavos

Policiales
Violencia extrema en un partido de fútbol infantil: un padre fue baleado en Parque Gazzano

Violencia extrema en un partido de fútbol infantil: un padre fue baleado en Parque Gazzano

Muerte en Ruta 6: a un hombre lo atropellaron mientras cambiaba una rueda

Muerte en Ruta 6: a un hombre lo atropellaron mientras cambiaba una rueda

Carne pura y ocho meses bajo tierra: el insólito diálogo de Airaldi ventilado en el juicio por narcotráfico

"Carne pura" y ocho meses bajo tierra: el insólito diálogo de Airaldi ventilado en el juicio por narcotráfico

San José: rescataron seis crías de serpiente ocultas en una encomienda

San José: rescataron seis crías de serpiente ocultas en una encomienda

Policías salvaron a una recién nacida que se ahogó con leche materna en Paraná

Policías salvaron a una recién nacida que se ahogó con leche materna en Paraná

Ovación
Torneo Apertura: Racing no pudo sostener la ventaja y el Cilindro explotó contra la dirigencia

Torneo Apertura: Racing no pudo sostener la ventaja y el Cilindro explotó contra la dirigencia

Torneo Apertura: San Lorenzo aguantó y festejó en Vicente López

Torneo Apertura: San Lorenzo aguantó y festejó en Vicente López

La Selección Argentina Sub 23 debuta en el Mundial de sóftbol con fuerte presencia entrerriana

La Selección Argentina Sub 23 debuta en el Mundial de sóftbol con fuerte presencia entrerriana

Felipe Bond ganó el oro en los Juegos Suramericanos

Felipe Bond ganó el oro en los Juegos Suramericanos

Central venció a Estudiantes (RC) y se metió en octavos

Central venció a Estudiantes (RC) y se metió en octavos

La provincia
El PJ entrerriano pidió expulsar a Rossi y sancionar a dirigentes por integrar listas fuera del partido

El PJ entrerriano pidió expulsar a Rossi y sancionar a dirigentes por integrar listas fuera del partido

Paraná recupera el sonido de su historia: volverá a latir el reloj del Palacio Municipal

Paraná recupera el sonido de su historia: volverá a latir el reloj del Palacio Municipal

El transporte escolar rural en Entre Ríos, al borde del colapso

El transporte escolar rural en Entre Ríos, al borde del colapso

Abren la inscripción para dictar talleres culturales en barrios de Paraná

Abren la inscripción para dictar talleres culturales en barrios de Paraná

Pobreza: crece la demanda alimentaria en Paraná

Pobreza: crece la demanda alimentaria en Paraná

Dejanos tu comentario