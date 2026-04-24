Torneo Apertura: San Lorenzo aguantó y festejó en Vicente López

Por la fecha número 16, Zona A, San Lorenzo derrotó 1 a 0 a Platense con gol de Rodrigo Auzmendi y llegó a la sexta posición con 22 puntos.

San Lorenzo consiguió un triunfo clave al vencer 1 a 0 a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López , por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, y se mantiene en carrera por un lugar en los octavos de final. El gol lo convirtió Rodrigo Auzmendi en la primera etapa.

El equipo de Boedo llegaba con la obligación de sumar de a tres y respondió en un partido intenso, parejo y con pocas situaciones claras, donde supo golpear en el momento justo y luego sostener la ventaja con orden.

El único gol del encuentro llegó a los 22 minutos del primer tiempo. Tras un tiro de esquina desde la derecha, Rodrigo Auzmendi se elevó en el área y conectó de cabeza para poner el 1 a 0, en una acción que rompió la paridad en un trámite hasta ese momento cerrado.

A partir de allí, el desarrollo se mantuvo trabado, con mucha disputa en la mitad de la cancha y escaso juego asociado. Platense intentó reaccionar desde la tenencia, pero le costó generar situaciones claras ante un rival bien plantado defensivamente.

San Lorenzo, por su parte, se mostró sólido y ordenado. Supo administrar la ventaja y apostó a las transiciones rápidas, aunque sin generar demasiadas ocasiones para ampliar la diferencia.

Torneo Apertura: San Lorengo aguantó y festejó en Vicente López

san lorenzo platense 1 San Lorenzo aguantó y festejó con gol de Auzmendi.

En el complemento, el Calamar adelantó sus líneas en busca del empate y empujó con más voluntad que claridad. Generó algunas aproximaciones, pero le faltó precisión en los últimos metros para romper el cerrojo azulgrana.

El Ciclón resistió con firmeza en el tramo final y manejó los tiempos del partido con inteligencia, enfriando el ritmo cuando fue necesario y cerrando espacios ante los intentos del local.

El pitazo final confirmó el 1 a 0 y desató el festejo de San Lorenzo, que llega con chances a la última fecha y mantiene viva la ilusión de clasificación, mientras que Platense quedó sin margen en la recta decisiva del torneo.