Fue identificado el hombre que murió tras ser embestido mientras cambiaba una rueda a la vera de la Ruta 6, a la altura del kilómetro 119, en jurisdicción del departamento Villaguay: se trata de Ramón Daniel Valdez, de 46 años, oriundo de Sauce de Luna (departamento Federal).
Identificaron al hombre que murió tras ser atropellado mientras cambiaba una rueda sobre la Ruta 6
El hombre tenía 46 años y su identidad fue confirmada horas después del trágico hecho ocurrido este viernes por la noche
25 de abril 2026 · 12:32hs
El hecho ocurrió cuando el hombre estaba junto a una Ford EcoSport detenida sobre la banquina por un desperfecto mecánico. En esas circunstancias, fue atropellado por una Toyota Hilux que circulaba por la zona.
Tras el impacto, intervino personal policial y judicial para avanzar con las actuaciones correspondientes. La investigación sigue en marcha para determinar cómo se produjo el siniestro