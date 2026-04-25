River buscará reponerse del golpe del Superclásico ante un Aldosivi que aún no ganó

Este sábado, desde las 21.30, el Millonario recibe al Tiburón en el Monumental por la 16° jornada del certamen. Todo lo que tenés que saber del partido.

ste sábado, desde las 21.30, River recibe a Aldosivi en el Monumental por la 16° jornada del Torneo Apertura. El Millonario buscará reponerse del duro golpe sufrido ante Boca en el Superclásico el pasado domingo, cuando cayó 1 a 0 con gol de Leandro Paredes de penal.

Aquella derrota, la primera en la era Coudet, supuso un simbronazo para un equipo que venía invicto desde la llegada del nuevo entrenador. El Tiburón, por su parte, buscará su primer triunfo en el certamen y respirar en la lucha por la permanencia.

La previa del partido

La derrota ante Boca cortó una racha de nueve partidos seguidos sin derrotas para River, que nunca había caído con Eduardo Coudet en el banco de suplentes (cinco triunfos y un empate).

Lo positivo es que, pese a la caída, no perdió el segundo lugar de la Zona B del Apertura, aunque sí se incrementó la distancia con Independiente Rivadavia en la lucha por el liderazgo. El conjunto mendocino empató sin goles en su visita a Banfield y escaló a 30 unidades, cuatro más que las del equipo de Núñez. Por este motivo, si la Banda desea finalizar en la cima de su grupo deberá ganar los dos partidos que le quedan y esperar a que los dirigidos por Alfredo Berti no ganen ninguno de ellos.

river carabobo River se presenta de local.

En cuanto al equipo, podría haber algunas modificaciones teniendo en cuenta que el próximo jueves desde las 21.30 jugará ante Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana. Además del cambio obligado por la lesión de Sebastián Driussi, el Chacho realizaría modificaciones en la defensa.

Aldosivi, por su parte, viene de empatar 1 a 1 en Mar del Plata ante Racing. Con siete puntos, está 14° en la Zona B y anteúltimo en las tablas de promedios y anual, solo por delante de Estudiantes de Río Cuarto. Hoy estaría descendiendo a la Primera Nacional.

La posible formación de River vs. Aldosivi, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Lautaro Rivero , Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez , Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

La posible formación de Aldosivi vs. River, por el Torneo Apertura

Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Salazar, Santiago Moya, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Felipe Anso, Agustín Palavecino, Martín García; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Los datos de River vs. Aldosivi, por el Torneo Apertura