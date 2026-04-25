Paraná: un hombre murió tras ser apuñalado y por el hecho dos personas fueron detenidas Un hombre de 32 años murió tras ser apuñalado en la madrugada de este sábado en barrio Antártidade Paraná. Ingresó sin signos vitales al Ramón Carillo 25 de abril 2026 · 08:57hs

Foto UNO

En la madrugada de este sábado se produjo un nuevo homicidio en Paraná. La víctima es un hombre de 32 años, identificado como Enrique Fabián Ramírez, quien murió tras ser apuñalado en una vivienda de calle Base Marambio, en barrio Antártida.

El hecho tuvo lugar minutos después de las 2. Un llamado alertó al 911 sobre una persona herida de arma blanca, que fue trasladada al Centro de Salud Ramón Carillo, donde se constató que ingresó sin signos vitales.

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homicidio paraná detenidos Un hombre de 32 años murió tras ser apuñalado en la madrugada de este sábado en barrio Antártida de la ciudad de Paraná. Hay dos detenidos. Intervino la fiscalía a cargo de la Doctora Vilches, quien dispuso la intervención del médico policial, personal de División Homicidios y traslado del cuerpo a la morgue judicial de Oro Verde para la realización de la autopsia.