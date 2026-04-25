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Bloqueo de acceso a la prensa en Casa Rosada: "Ni en la Dictadura ocurrió algo así"

La periodista acreditada en Casa Rosada, Josefina Godoy Martínez, estuvo en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7) y explicó la situación que están atravesando.

Aldana Martínez

Por Aldana Martínez

25 de abril 2026 · 15:12hs
Bloqueo de acceso a la prensa en Casa Rosada: Ni en la Dictadura ocurrió algo así

Bloqueo de acceso a la prensa en Casa Rosada: "Ni en la Dictadura ocurrió algo así"

La periodista acreditada en Casa Rosada, Josefina Godoy Martínez, describió en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7) como “muy chocante” la decisión que, en la práctica, dejó sin acceso a los periodistas a la sede del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, fuera de las conferencias de prensa que se realizan en Casa Rosada.

Sorpresa

Según relató, todo comenzó el jueves por la mañana, cuando una colega de Radio 10 intentó ingresar temprano y se le negó el acceso. “Avisó en el grupo de acreditados y, cuando empezamos a llegar los demás, confirmamos que habían levantado las huellas dactilares de todos”, explicó.

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La medida, indicó, se da luego de un informe emitido por TN donde se mostraban imágenes de los pasillos de Casa Rosada. A partir de eso, Casa Militar realizó una denuncia penal y las autoridades iniciaron una investigación interna. Mientras tanto, los periodistas quedaron directamente impedidos de ingresar.

“Es la primera vez que pasa algo así. Ni siquiera durante la dictadura ocurrió”, afirmó, marcando la gravedad de la situación.

LEER MÁS: Casa Rosada: por el cierre de la Sala de Periodistas presentarán amparo colectivo

Otras medidas

La cronista también explicó que en los últimos meses ya se habían implementado restricciones al trabajo periodístico dentro de la Casa Rosada, a través de un reglamento de comportamiento. Entre otras cosas, se prohibía grabar fuera de la sala de prensa, hacer videollamadas en el Patio de las Palmeras o incluso permanecer en ciertos espacios comunes.

“Ya veíamos cambios, pero esto no tiene nada que ver: ahora directamente no nos dejan entrar”, remarcó. La falta de acreditación impacta de lleno en la tarea diaria. “Muchos colegas pasan gran parte del día dentro de Casa Rosada, sobre todo los que trabajan para gráfica. Hoy eso es imposible”, explicó.

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Además, subrayó el rol del periodismo acreditado: “Nosotros estamos ahí para contarle a la ciudadanía qué hacen y cómo piensan quienes gobiernan”. En condiciones normales, detalló, los periodistas pueden ingresar según las necesidades de cada medio, trabajar desde la sala de prensa o recorrer los pasillos para obtener información y dialogar con funcionarios.

Finalmente, indicó que los trabajadores de prensa evalúan medidas ante la situación, incluso la posibilidad de una acción colectiva, aunque todavía no hay definiciones. Desde Casa Rosada, en tanto, les pidieron “paciencia” y aseguraron que el conflicto podría resolverse en los próximos días.

“Pero nosotros tenemos que trabajar todos los días. Nuestro trabajo es informar desde ahí, y hoy no lo podemos hacer”, concluyó.

Casa Rosada Prensa Periodista
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