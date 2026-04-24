"Lo dejamos acá" llega a Netflix con elenco y producción nacional

Netflix anunció que "Lo dejamos acá" se estrenará en septiembre de 2026 como película original argentina. El proyecto está protagonizado por Ricardo Darín y Diego Peretti

Netflix anunció que Lo dejamos acá se estrenará en septiembre de 2026 como película original argentina. El proyecto está protagonizado por Ricardo Darín y Diego Peretti y es producido por Kenya Films. Se trata de la primera colaboración exclusiva entre la productora fundada por la familia Darín y la plataforma, en un acuerdo que redefine el vínculo entre realizadores locales y circuitos de exhibición global.

El anuncio forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la producción nacional dentro del catálogo internacional de streaming. En ese esquema, la iniciativa se integra a la línea “Hecho en Argentina”, impulsada por la compañía para ampliar la presencia de contenidos sudamericanos en mercados extranjeros. La decisión consolida un modelo de producción directa para plataformas, con financiamiento, distribución y estreno pensados desde el inicio para audiencias globales.

La película propone un thriller psicológico centrado en la relación entre un psicoanalista y un escritor atravesado por el bloqueo creativo. El guion pertenece a Emanuel Diez y la dirección está a cargo de Hernán Goldfrid. La trama se organiza en torno a un vínculo terapéutico que se desplaza de los procedimientos habituales y abre un campo de tensión sostenida. La narrativa prioriza la incomodidad como motor dramático y desplaza las resoluciones rápidas en favor de un desarrollo progresivo del conflicto.

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La elección de Ricardo Darín y Diego Peretti como dupla central recupera una lógica de producción sostenida en figuras con amplia trayectoria en el cine nacional. Ambos actores han participado en proyectos que combinaron circulación local e internacional, y en este caso asumen un rol clave dentro de una estructura diseñada para el entorno digital.

El estreno se produce después de la reciente incorporación al catálogo de la película Descansar en paz, también vinculada a Kenya Films. Ese antecedente refuerza el posicionamiento de la productora en el mercado internacional y anticipa una continuidad en su vínculo con la plataforma. A diferencia de títulos anteriores como La odisea de los giles o El amor menos pensado, que tuvieron un recorrido inicial en salas de cine, Lo dejamos acá fue concebida desde su origen para su distribución directa en streaming.

La producción ejecutiva está encabezada por Federico Posternak, junto a Ricardo Darín y Chino Darín. Este esquema consolida un modelo de integración entre creadores y plataforma que reduce la intermediación y permite proyectar contenidos a escala global desde su etapa de desarrollo. La articulación entre producción local y distribución internacional introduce nuevas condiciones para el financiamiento, la circulación y la visibilidad del cine argentino.

El lanzamiento previsto para septiembre ubica a la película dentro de un período de alta competencia en el calendario internacional. En ese contexto, la plataforma apuesta a sostener la presencia de producciones argentinas frente a estrenos de gran escala provenientes de otros mercados. La elección del género también responde a una tendencia consolidada dentro del catálogo de la empresa, donde el thriller psicológico mantiene niveles de visualización sostenidos.

La trama —centrada en un psicoanalista que interviene de manera poco convencional en el proceso creativo de su paciente— se inscribe en una línea narrativa que combina elementos de suspenso con exploraciones sobre los límites éticos del ejercicio profesional. Ese enfoque permite articular una historia que dialoga con tradiciones del cine local y, al mismo tiempo, con formatos reconocibles para audiencias internacionales.

A través de este proyecto, Netflix profundiza su estrategia de producción en Argentina y consolida una alianza inédita con Kenya Films. La película se posiciona como uno de los principales lanzamientos nacionales de 2026 y forma parte de un proceso más amplio de inserción del cine argentino en plataformas globales.