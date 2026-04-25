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Estudiantes y Rowing salen a la cancha por el Torneo del Interior

El CAE visitará a CURNE por la segunda fecha del Torneo del Interior A, mientras que el Remero recibirá a CRAI en la primera jornada del TDI B.

25 de abril 2026 · 08:17hs
El CAE va por la recuperación en el Torneo del Interior.

Prensa Estudiantes

El CAE va por la recuperación en el Torneo del Interior.

Se viene una nueva jornada del Torneo del Interior de rugby. El federal certamen tendrá este sábado un nuevo capítulo, con la disputa de la segunda fecha en su categoría A y la primera de la división B. Con la excepción de un partido que comenzará a las 13, la mayoría de los juegos se iniciarán a las 16.

En el máximo estamento, Estudiantes intentará recuperarse de su traspié en el debut y se presentará en Resistencia, Chaco, donde visitará al Club Universitario de Rugby del Nordeste (CURNE), en un duelo correspondiente a la Zona 2.

La Primera de Banco Provincial de Santa Fe será una de las pocas que tendrá acción este fin de semana por al Torneo Dos Orillas de Damas.

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En el otro cotejo del grupo, en la capital de Córdoba Tala RC será anfitrión de Urú Curé de Río Cuarto.

Por su parte, Rowing tendrá su estreno en la presente edición del TDI B. Será como local, en el anexo El Yarará, contra un rival conocido del Torneo Regional del Litoral: el Club de Rugby Ateneo Inmaculada (CRAI) de Santa Fe. Este choque es válido por la Zona 5.

En el otro partido del grupo, en un duelo de tucumanos, Cardenales RC recibirá a Natación y Gimnasia.

Programación del Torneo del Interior A

A las 13:

La Tablada vs Jockey Club de Córdoba (Árbitro: Juan M. Martínez)

A las 16:

Marista RC vs Tucumán Rugby (Árbitro: Federico Solari, televisado por Disney)

Mendoza RC vs Gimnasia y Esgrima de Rosario (Árbitro: Joaquín Zapata)

Tala RC vs Urú Curé (Árbitro: Leandro Peker)

CURNE vs Estudiantes (Árbitro: Tomás Ninci)

Jockey de Rosario vs Santa Fe RC (Árbitro: Agustín Altabe)

Córdoba Athletic vs Universitario de Córdoba (Árbitro: Juan Zubieta)

Duendes vs Old Resian (Árbitro: Gastón Roge)

Posiciones

Zona 1: Tucumán Rugby y GER 5; Marista RC y Mendoza RC 0

Zona 2: Urú Curé y Tala RC 5; Estudiantes 1; CURNE 0

Zona 3: Jockey CR y Santa Fe RC 5; Córdoba Athletic y Universitario Cba. 0

Zona 4: La Tablada y Jockey CC 4; Old Resian y Duendes 0.

Por el Torneo del Interior B

Cardenales RC vs Natación y Gimnasia (Árbitro: Santiago Bevacqua)

Rowing vs CRAI (Árbitro: Sergio Alvarenga)

Universitario de San Juan vs Tucumán Lawn Tennis (Árbitro: Nerea Livoni)

Mar del Plata Club vs IPR Sporting (Árbitro: Juan Moyano)

Sportiva vs Liceo RC (Árbitro: Juan Vega)

Los Tordos RC vs Huirapuca RC (Árbitro: Valentín Ferrero)

Tigres RC vs Palermo Bajo (Árbitro: Pedro López Vildoza)

Universitario de Tucumán vs Jockey de Villa María (Árbitro: Maximiliano Busaniche)

Torneo del Interior Estudiantes Rowing Rugby
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