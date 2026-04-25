Este sábado habrá actividad reducida en el Torneo Dos Orillas de Damas, el certamen organizado de manera conjunta por la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH). Sólo se disputarán partidos que estaban pendientes y se adelantarán encuentros de venideras jornadas.
El Torneo Dos Orillas de Damas tendrá jornada de recuperación y adelantos
Se jugarán partidos que estaban pendientes de la fecha 2 y algunos adelantos de las jornadas 7 y 8 de la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas de Damas.
25 de abril 2026 · 10:39hs
En la Zona Campeonato se jugarán partidos pendientes de la fecha 2. Además, habrá adelanto de las fechas 7 y 8. La actividad estará principalmente para las categorías formativas, ya que en Primera sólo hay dos compromisos.
Además, habrá algunos duelos de la Zona Ascenso 2.