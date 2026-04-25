El Torneo Dos Orillas de Damas tendrá jornada de recuperación y adelantos Se jugarán partidos que estaban pendientes de la fecha 2 y algunos adelantos de las jornadas 7 y 8 de la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas de Damas. 25 de abril 2026 · 10:39hs

@misael.branner La Primera de Banco Provincial de Santa Fe será una de las pocas que tendrá acción este fin de semana por al Torneo Dos Orillas de Damas.

Este sábado habrá actividad reducida en el Torneo Dos Orillas de Damas, el certamen organizado de manera conjunta por la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH). Sólo se disputarán partidos que estaban pendientes y se adelantarán encuentros de venideras jornadas.

En la Zona Campeonato se jugarán partidos pendientes de la fecha 2. Además, habrá adelanto de las fechas 7 y 8. La actividad estará principalmente para las categorías formativas, ya que en Primera sólo hay dos compromisos.

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Además, habrá algunos duelos de la Zona Ascenso 2. Los partidos del Torneo Dos Orillas de Damas Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FEHockey (@fehockey)