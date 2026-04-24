El Tribunal de Disciplina del PJ propuso expulsiones y suspensiones a afiliados que compitieron en otras listas en elecciones legislativas y denunció maniobras.

El PJ entrerriano pidió expulsar a Rossi y sancionar a dirigentes por integrar listas fuera del partido.

El Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista de Entre Ríos comunicó las resoluciones adoptadas en relación con dirigentes que, en las últimas elecciones legislativas, integraron listas por fuera de la estructura oficial del partido. Entre las medidas más relevantes, se aconsejó al Congreso Provincial la expulsión del intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, y del abogado Guillermo Reggiardo.

Según se detalló, Rossi fue cuestionado por su apoyo a la Lista 50 del Partido Socialista, mientras que Reggiardo fue incluido en la sanción por haber impulsado, junto al jefe comunal, una denuncia penal contra el candidato oficialista Guillermo Michel. En la resolución, el Tribunal consideró que esa acción “no constituye un mero ejercicio de facultades ciudadanas”, sino que se trató de una maniobra de judicialización de la política en pleno proceso electoral, orientada a perjudicar al espacio partidario y favorecer a sectores opositores.

Otros dirigentes

En ese marco, el organismo también propuso la suspensión temporaria de la afiliación y la prohibición de postularse a cargos partidarios o candidaturas electivas durante los años 2027 y 2029 para Héctor Maya y Gustavo Guzmán, quienes encabezaron la Lista 50 como candidatos a senador y diputado nacional, respectivamente. La medida se extiende a María Rosa Vergara, Graciela Trinidad y Claudia Quiróz.

Asimismo, el Tribunal recomendó aplicar la misma sanción a integrantes de la lista Ahora la Patria: Carolina Gaillard, Verónica Rubattino y Luna González. En este caso, se argumentó que incurrieron en una falta al integrar una nómina de otra fuerza política, en contravención con lo establecido en el artículo 10° de la Carta Orgánica partidaria.

Las resoluciones serán ahora evaluadas por el Congreso Provincial del PJ, que deberá definir si ratifica las sanciones propuestas en el marco del ordenamiento interno del partido tras el proceso electoral.