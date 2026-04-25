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Planta de hidrógeno en Paysandú: la causa ya tiene perito biólogo designado y se exigió información a la CARU

La instalación de la planta de hidrógeno verde en Paysandú, frente a Entre Ríos generó acciones preventivas

25 de abril 2026 · 12:52hs
Planta de hidrógeno verde de Hif Global en Punta Arenas

Planta de hidrógeno verde de Hif Global en Punta Arenas, Chile

En la resolución de fecha 24 de abril, la Justicia Federal dio un paso más con la acción preventiva de daños en materia ambiental presentada por los legisladores del peronismo entrerriano -Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl- contra la localización del proyecto que instalará la firma HIF Global en Paysandú, frente a Colón.

Al respecto, Michel señaló que: “La resolución adoptada por la Justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay. La causa ya cuenta con la intervención de la Defensora Pública Oficial, se designó un perito biólogo y se avanzó en el pedido de información a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)”.

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Planta Hidrógeno Verde Paysandú Río Uruguay
Planta de hidrógeno verde de Hif Global en Punta Arenas, Chile

Planta de hidrógeno verde de Hif Global en Punta Arenas, Chile

Entre los avances más significativos, el diputado Michel destacó los siguientes:

*Intervención de la Defensora Pública Oficial: mediante un escrito, María José Bonifacino -defensora Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Concepción del Uruguay- tomó intervención conforme lo ordenado y establecido en el artículo 327 del Código Procesal Civil y Comercial que establece: “(...) Si hubiese de practicarse la prueba se citará a la contraria, salvo cuando resultare imposible por razón de urgencia, en cuyo caso intervendrá el defensor oficial (...)”.

Asimismo, la Defensora solicitó que se notifique a las demandadas -la República Oriental del Uruguay y la empresa HIF- a través del consulado uruguayo y/o la Comisión Administradora del Río Uruguay -CARU-.

*Presentación de la perito bióloga: mediante un escrito, la licenciada en Biología, Viviana Beatriz Cousté, informó que: “La pericia encomendada se encuentra dentro de mi incumbencia profesional y que cuento con la idoneidad técnica para su realización”.

Luego agregó que para cumplir la tarea encomendada “requiere la realización de tareas de campo in situ, comprendiendo relevamiento ambiental, identificación y validación de puntos de acceso, así como la toma de muestras de agua superficial para su posterior análisis fisicoquímico y microbiológico”.

Viviana Beatriz Cousté actuó como consultora técnica -es licenciada en Biología- en la causa “Río Matanza-Riachuelo” (1), entre otros antecedentes.

*Exhortos y pedidos de informe a la CARU: finalmente, se encuentran en trámite los exhortos internacionales y el pedido de informes a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

En este último caso, el pedido de información dirigido al presidente de la CARU, Raúl Luis Montero, incluye:

*Si se ha comunicado a dicho organismo el proyecto de planta de “e Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay, por parte de la empresa HIF Uruguay SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas.

*Si la empresa HIF Uruguay SA y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, ha presentado ante dicha comisión el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.

Esta información deberá ser respondida por la CARU en el plazo de 10 días hábiles.

Por último, el diputado nacional Guillermo Michel señaló que “coincidimos con el gobernador que este tema no da lugar para ‘berreteadas’ ni para ‘pensar en la chiquita’, esperemos que entienda que no alcanza con enojarse ni mostrarse ofuscado en los medios. Que los vecinos de Colón necesitan que la planta se relocalice y que este tema requiere profesionalismo y constancia de trabajo, no títulos en los medios o videítos en redes”.

planta Paysandú CARU hidrógeno verde Entre Ríos
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