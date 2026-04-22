Conmemoran el legado de Pedro Scalabrini a 110 años de su fallecimiento

El Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas realizará un homenaje a Pedro Scalabrini, al cumplirse 110 años de su fallecimiento

El Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas “Prof. Antonio Serrano” realizará este viernes 24 de abril un homenaje a Pedro Scalabrini, al cumplirse 110 años de su fallecimiento. La actividad comenzará a las 10 en la sede de calle Gardel 62, en Paraná, con entrada libre y gratuita. La propuesta es impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El encuentro incluirá, en primer lugar, la charla “El desafío de un Gabinete / Museo”, a cargo de Griselda De Paoli, Darío Velázquez y Gisela Correa, integrantes del Gabinete de Arqueología y Etnografía (GAE) de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. La exposición abordará la conformación y gestión de un gabinete arqueológico y paleontológico, así como los desafíos actuales vinculados a la conservación, el estudio y la puesta en valor de materiales científicos.

Luego, la licenciada Graciela Ibargoyen, responsable del Registro Provincial de Yacimientos Paleontológicos de Entre Ríos, ofrecerá una visita guiada por la sala de Paleontología del museo. El recorrido permitirá conocer la historia de los fósiles que integran la colección, con especial referencia a los materiales recolectados por Scalabrini.

La actividad propone recuperar el aporte científico, educativo e institucional del naturalista italiano, quien fundó el primer museo de la provincia. Su trabajo de recolección e investigación en las barrancas del río Paraná permitió conformar un acervo que hoy integra las colecciones del Museo Serrano y del GAE. Parte de ese material fue estudiado posteriormente por el paleontólogo Florentino Ameghino, lo que refuerza su relevancia en el desarrollo de las ciencias naturales en el país.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Embajada de Italia en Argentina, a través del Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires, y de la Sociedad Italiana de Paraná.