Educación: la campaña #ArgentinaALaEscuela busca recuperar días de clase perdidos

*La ONG Argentinos por la Educación impulsa una campaña federal para visibilizar la crisis del ausentismo y la pérdida de continuidad pedagógica. Esta iniciativa busca involucrar a personalidades, referentes y ciudadanos en una conversación pública sobre el valor del tiempo escolar y comprometer a toda la sociedad en la defensa de la escolaridad efectiva, ya que se estima que en el país se pierde, en promedio, al menos un mes de clases por año.

Frente a esta situación, Argentinos por la Educación junto a más de 200 organizaciones de la sociedad civil, lanzan la cruzada #ArgentinaALaEscuela, con el objetivo de instalar en la conversación pública y en la agenda política el problema del tiempo escolar efectivo y su impacto en los aprendizajes.

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Frigerio se sumó a la cruzada

En Entre Ríos ya se sumó el gobernador Rogelio Frigerio, quien en su Instagram compartió un video en el que expresa: “¿Te pusiste alguna vez qué puede pasar si tu hijo falta un mes corrido a clases sin ver contenidos, sin ver a sus compañeros? Eso es lo que pasa, pero repartido a lo largo de todo un año, según un último estudio de Argentinos por la Educación. Es decir, que los alumnos pierden en promedio un mes de clase por año”. Y agrega: “Desde el primer día nos propusimos en Entre Ríos mejorar la calidad de la educación, trabajando en un plan provincial de alfabetización, modernizando la currícula y arreglando las escuelas. Pero para esto algo básico, que los alumnos estén en las clases. Por eso nos sumamos a la campaña Argentina a la escuela. No da lo mismo ir o no ir. Sumate vos también”.

Adriana Gómez, referente de Argentinos por la Educación, dialogó con UNO y comentó que la propuesta de #ArgentinaALaEscuela invita a la sociedad a una acción simple pero simbólica: subir a redes sociales (Instagram, Facebook o estados de WhatsApp) una foto de la propia etapa escolar acompañada por el hashtag de la campaña. “Lo importante es que tanto la opinión pública como todo aquel que tiene algo para hacer desde la política nos pongamos a trabajar”, señaló. El objetivo es generar una conversación masiva que obligue a los tomadores de decisiones a implementar medidas concretas para garantizar que los chicos estén en la escuela y, sobre todo, que estén aprendiendo.

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Datos sobre ausentismo

Aunque el Consejo Federal de Educación estableció un piso de 190 días de clase para todos los estudiantes del país, los calendarios escolares provinciales prevén, en promedio, 185 días de clase anuales. Sin embargo, hay múltiples factores que reducen el tiempo real de enseñanza y aprendizaje. “El ausentismo estudiantil y docente, los paros y las suspensiones por problemas climáticos o de infraestructura hacen que los estudiantes tengan alrededor de 30 días menos de clase. En consecuencia, el tiempo efectivo se reduce en promedio a unos 155 días. Esta cifra representa una estimación mínima, construida a partir de los datos disponibles, ya que Argentina no cuenta con un sistema nacional que permita medir con precisión cuántos días de clase se pierden efectivamente”, indican desde la ONG.

En este marco, en Argentina la educación enfrenta un desafío silencioso pero devastador: el tiempo real que los estudiantes pasan dentro del aula. Que los alumnos pierdan en promedio alrededor de 30 días de clase por año significa que, acumulada a lo largo de la educación primaria, un niño tendrá un año menos de escolaridad total.

La campaña nacional #ArgentinaALaEscuela busca no sólo alertar sobre las alarmantes estadísticas de ausentismo, sino también presionar para que la educación sea una prioridad en la agenda pública y política del país.

El ausentismo estudiantil también ha mostrado un deterioro preocupante. Según datos del operativo Aprender 2024, el 51% de los estudiantes de secundaria reportó haber faltado al menos 15 días durante el último año, lo que representa un aumento de siete puntos respecto al 44% registrado en 2022.

El espejo regional

Gómez subrayó que uno de los mayores obstáculos para solucionar el problema es la opacidad de los datos. Actualmente, sólo tres distritos –Provincia de Buenos Aires, CABA y Mendoza– aportan informes públicos sobre ausentismo.

aula El ausentismo en la Argentina es muy alto y afecta la calidad de la educación

En las 21 provincias restantes –entre las que se incluye Entre Ríos, no hay cifras oficiales accesibles que permitan dimensionar la gravedad del asunto de manera precisa. “Si uno no tiene datos, no estaría visibilizando el problema”, advirtió Gómez, comparando la situación con países vecinos como Chile y Uruguay, que cuentan con sistemas de información que permiten un seguimiento oportuno de la trayectoria de cada alumno para definir políticas públicas efectivas.

El rol de la familia

La campaña también hace un llamado a las familias. En el nivel Secundario se ha detectado una tendencia donde la decisión de asistir a la escuela queda en manos del adolescente, muchas veces con la anuencia de padres que firman actas de responsabilidad por la inasistencia.

Desde Argentinos por la Educación insisten en que, al ser la Secundaria obligatoria, es un deber del adulto responsable y un derecho del menor garantizar esa presencia. “La escuela tiene que convocar”, afirman, señalando que la educación debe ofrecer herramientas que los jóvenes sientan útiles para su futuro, como el desarrollo del pensamiento lógico a través de materias como la Matemáticas.

Sobre Argentinos por la Educación

Argentinos por la Educación se define como una organización plural e independiente que trabaja para mejorar la enseñanza en el país mediante el relevamiento de datos que resulten de interés público.

Tras el éxito de su campaña de alfabetización, ahora apuestan a que toda la sociedad “se ponga la camiseta de la educación” para asegurar que cada día de clase cuente. “Queremos que la educación se mantenga en el habla cotidiana de la gente para que llegue a quienes toman las decisiones políticas”, explicó Gómez, y sostuvo que la meta es ambiciosa pero clara: que, así como la sociedad “se pone la camiseta” en un Mundial, también lo haga por la educación para asegurar que cada día de clase cuente y que el aprendizaje sea, finalmente, efectivo para todos los niños del país.