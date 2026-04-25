Patronato iguala 0 a 0 ante Temperley en territorio Gasolero

Patronato iguala 0 a 0 ante Temperley en el encuentro que abre la actividad correspondiente a la 11° fecha del campeonato de la Primera Nacional.

El encuentro entre Patronato y Temperley abre la 11° fecha de la Primera Nacional, Zona B. Con este resultado, el Rojinegro está está sumando unidades por tercera jornada consecutiva. El Gasolero, por su parte, se posiciona en zona de acceso al reducido.

Patronato iguala 0 a 0 ante Temperley en el encuentro que abre la actividad correspondiente a la 11° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. El juego se lleva adelante en el estadio Alfredo Beranger bajo el arbitraje de Pablo Giménez.

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Con este resultado, el Rojinegro está sumando por tercera jornada consecutiva. Además se sostiene fuera de los puestos de descenso. El Gasolero, por su parte, se posiciona en zona de acceso al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 2027.

Formaciones

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Fernando Brandán, Lucas Richarte, Nicolás Ávalos y Luciano Nieto; Franco Benítez y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Santiago Piccioni; Juan Salas, Federico Bravo, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Brandon Cortés; Franco Soldano. DT: Marcelo Candia.

Estadio: Alfredo Beranger

Árbitro: Pablo Giménez

Con transmisión en vivo de Radio La Red Paraná (88.7).