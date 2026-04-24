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Torneo Apertura: Racing no pudo sostener la ventaja y el Cilindro explotó contra la dirigencia

En el cierre de la jornada por la fecha 16, Racing y Barracas igualaron 1 a 1. Goles de Matías Zaracho y Fernando Tobio.

24 de abril 2026 · 23:33hs
Racing y Barracas igualaron 1 a 1 en el Cilindro de Avellaneda.

Racing y Barracas igualaron 1 a 1 en el Cilindro de Avellaneda.

Racing empató 1 a 1 ante Barracas Central en el estadio Presidente Perón, por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, en un partido que dejó más bronca que conformidad en Avellaneda. La Academia había logrado ponerse en ventaja, pero no pudo sostener el resultado y terminó envuelta en un clima tenso con su gente.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el local. A los 5 minutos del primer tiempo, Racing sufrió la expulsión de Adrián Fernández por un codazo, lo que condicionó todo el desarrollo del partido desde temprano.

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A pesar de jugar con uno menos durante casi todo el encuentro, el equipo de Gustavo Costas logró acomodarse y encontrar el gol. A los 29 minutos, Matías Zaracho apareció en el área y, de cabeza, puso el 1 a 0 para desatar el festejo en el Cilindro.

Con la ventaja, Racing apostó a sostener el resultado desde el orden y el esfuerzo colectivo. Barracas, en tanto, asumió el protagonismo con el paso de los minutos, aprovechando el hombre de más y empujando al local contra su arco.

Racing no pudo sostener la ventaja y el Cilindro explotó contra la dirigencia

Racing Barracas 1
Racing y Barracas igualaron 1 a 1 en el Cilindro de Avellaneda.

Racing y Barracas igualaron 1 a 1 en el Cilindro de Avellaneda.

El segundo tiempo mostró a un visitante decidido a ir por el empate. Racing resistió como pudo, con líneas replegadas y apostando a alguna contra aislada. Sin embargo, la presión terminó dando resultado y Barracas encontró la igualdad en el complemento, en una acción que desnudó las dificultades del local para sostener la ventaja con inferioridad numérica. El gol lo conviritó Fernando Tobio a 10 minutos del final.

En los minutos finales, el partido se volvió desprolijo y cargado de tensión. Racing, empujado por su gente, intentó ir por el triunfo, pero ya sin claridad ni energía.

El pitazo final dejó un sabor amargo en Avellaneda. El empate no solo complicó las aspiraciones del equipo en la Zona B, sino que además desató el enojo de los hinchas, que despidieron al equipo con un fuerte mensaje desde las tribunas: “la comisión, la comisión se va a la puta que lo parió”.

Así, Racing dejó pasar una oportunidad clave y terminó envuelto en un clima caliente, donde el resultado quedó en segundo plano frente al malestar generalizado.

Racing Barracas Torneo Apertura
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