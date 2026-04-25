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UPCN en estado de alerta por pagos atrasados en Enfermería

Algunos expedientes vinculados a la prolongación de jornada para Enfermería se efectivizaron los pagos, pero aún quedan trabajadores sin respuesta.

25 de abril 2026 · 14:50hs
UPCN en estado de alerta por pagos atrasados en Enfermería

Crédito: UPCN Entre Ríos

UPCN en estado de alerta por pagos atrasados en Enfermería

“Estamos en estado de alerta”, anunció la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, quien señaló que existe “un enorme malestar en el sector salud, donde no se está pagando la prolongación de jornada, ni el horario atípico, ni tampoco las jefaturas”. Remarcó que “se trata de trabajo que los compañeros ya cumplieron hace meses, pero que siguen sin cobrar”.

Si bien se destrabaron algunos expedientes vinculados a la prolongación de jornada para enfermeros y hoy se efectivizaron los pagos, son muy pocos y está muy lejos de dar respuesta a todos los trabajadores alcanzados. “Reconocemos que el reclamo que veníamos haciendo se empezó a efectivizar, pero todavía falta muchísimo”, apuntó. Además, remarcó que las autoridades continúan sin brindar certezas respecto del resto de los conceptos adeudados, en un comunicado enviado a UNO.

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Medidas

En este contexto, UPCN anunció que iniciará medidas sorpresivas la semana próxima “para profundizar y hacer oír el reclamo de los trabajadores, que es totalmente justo”, subrayó la dirigente gremial, y expuso que el mayor malestar se concentra en el Hospital San Martín.

LEER MÁS: UPCN Entre Ríos se movilizará el 30 de abril

En relación con los cambios de tramo en enfermería, anticipó que UPCN trabaja en la presentación de un centenar de amparos. “El cambio de tramo es algo que la Ley 10.930 de Enfermería establece como automático. Sin embargo, hay presentaciones realizadas desde 2023 cuyos expedientes van y vienen entre ministerios sin resolverse”, expuso, y denunció que se está imponiendo un requisito que calificó como ridículo, por lo que consideró que se trata de una “maniobra para dilatar” su cumplimiento efectivo.

“En este clima nos vamos a sentar en la paritaria”, advirtió por último.

Enfermería UPCN Pagos medidas
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