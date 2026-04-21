Sorpresa: Tan Biónica hizo un show espontáneo en Rosario

Los Tan Biónica tocaron algunos temas en la explanada del Cultural Fontanarrosa y allí anunciaron que tocarán en Newell's en diciembre.

Tan Biónica llegó a Rosario sin previo aviso y dio un show express en el Fontanarrosa

Fue un martes de sorpresa, revuelo y corridas en el microcentro de Rosario. De la nada, Chano Charpentier, el líder de Tan Biónica, subió un video junto al resto de la banda, caminando por bulevar Oroño. Un rato después, armaron un show espontáneo en la explanada del Centro Cultural Fontanarrosa, que unos pocos fanáticos tuvieron la suerte de presenciar. Todo fue una movida para anunciar el concierto que Tan Biónica dará en diciembre en el estadio de Newell's.

En el mediodía de este martes, Chano Moreno Charpentier subió un video a su cuenta de Instagram que dejó a todos los fanáticos rosarinos con la boca abierta. El líder de Tan Biónica se mostraba caminando por bulevar Oroño junto al resto de la banda. Y anticipaban que a continuación irían “para la peatonal” rosarina.

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Pero el estupor fue mayor cuando los integrantes de la popular banda argentina de pop usó la explanada del Centro Cultural Fontanarrosa, en San Juan y San Martín, para ofrecer un breve show espontáneo.

Unos pocos afortunados pudieron correr hacia el lugar cuando se enteraron del show de Tan Biónica y pudieron disfrutar del puñado de canciones que interpretaron.

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En ese pequeño recital acústico, Chano reveló que ya tienen fecha y lugar confirmado para el próximo concierto en Rosario: será el 5 de diciembre en el estadio de Newell's.