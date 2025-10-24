Uno Entre Rios | Show | Patricia Sosa

La solidaridad de Patricia Sosa sumó $25 millones para Haciendo Camino

Patricia Sosa participó del ciclo Buenas Noches Familia, conducido por Guido Kaczka, y utilizó su presentación para visibilizar la labor de la fundación Haciendo Camino

24 de octubre 2025 · 16:05hs
Celebración. Patricia Sosa brindará un recital esta tarde. 

Celebración. Patricia Sosa brindará un recital esta tarde. 

Patricia Sosa participó del ciclo Buenas Noches Familia, conducido por Guido Kaczka, y utilizó su presentación para visibilizar la labor de la fundación Haciendo Camino, que trabaja con niños, niñas y familias en situación de vulnerabilidad en el norte argentino.

Haciendo Camino recibió $25 millones gracias a Patricia Sosa

La cantante compartió su experiencia recorriendo el Impenetrable chaqueño y destacó la importancia del trabajo de la fundación y de los voluntarios. La noche se cerró con un aporte de $25.791.575 destinado a la organización.

vero lozano: la salvaron su madre y sus amigas

Vero Lozano: "La salvaron su madre y sus amigas"

El paranaense Indio Solari habló sobre su salud: Hay días que no tengo ganas de nada.

El paranaense Indio Solari habló sobre su salud: "Hay días que no tengo ganas de nada"

Además, Sosa continúa activa en la música con Alquimia, su primer disco de duetos junto a Manuel Mijares, producido por Oscar Mediavilla y arreglado por Daniel Vila, con canciones que fueron hits en Latinoamérica entre 1995 y 2005. La artista demostró que la música puede ser un puente entre realidades y un espacio para la solidaridad.

LEER MÁS: El paranaense Indio Solari habló sobre su salud: "Hay días que no tengo ganas de nada"

Patricia Sosa Haciendo Camino Solidaridad Buenas Noches Familia
Noticias relacionadas
el centro cultural juan l. ortiz recibe a la compagnie maribel

El Centro Cultural Juan L. Ortiz recibe a La Compagnie Maribel

caso lourdes fernandez: su expareja quedo detenido e imputado por privacion ilegitima de la libertad

Caso Lourdes Fernández: su expareja quedó detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad

Visita guiada al Cementerio Municipal 

Visita guiada al Cementerio Municipal para conocer su historia y arquitectura

ratones paranoicos llega a parana en su gira despedida ultima ceremonia

Ratones Paranoicos llega a Paraná en su gira despedida "Última Ceremonia"

Ver comentarios

Lo último

Zoe Ramírez: San José es el mejor equipo de la provincia

Zoe Ramírez: "San José es el mejor equipo de la provincia"

Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Antes de las elecciones, el dólar oficial subió $10: a cuánto cotizó este viernes

Antes de las elecciones, el dólar oficial subió $10: a cuánto cotizó este viernes

Ultimo Momento
Zoe Ramírez: San José es el mejor equipo de la provincia

Zoe Ramírez: "San José es el mejor equipo de la provincia"

Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Antes de las elecciones, el dólar oficial subió $10: a cuánto cotizó este viernes

Antes de las elecciones, el dólar oficial subió $10: a cuánto cotizó este viernes

De la cesta al hogar: Beneficios y riesgos de comprar electrodomésticos en línea

De la cesta al hogar: Beneficios y riesgos de comprar electrodomésticos en línea

Gabriel Gómez: Fue un año muy positivo

Gabriel Gómez: "Fue un año muy positivo"

Policiales
Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Ovación
Zoe Ramírez: San José es el mejor equipo de la provincia

Zoe Ramírez: "San José es el mejor equipo de la provincia"

Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres

Liga Provincial: El destacado, en Villaguay

Liga Provincial: El destacado, en Villaguay

Liga de Quito goleó a Palmeiras y dio un paso enorme a la final de la Libertadores

Liga de Quito goleó a Palmeiras y dio un paso enorme a la final de la Libertadores

La provincia
Colectivos metropolitanos de Paraná ya permiten pagar con tarjeta, celular o QR

Colectivos metropolitanos de Paraná ya permiten pagar con tarjeta, celular o QR

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Los Nazarenos, una escuela con alma solidaria que transforma vidas en el barrio San Martín

Los Nazarenos, una escuela con alma solidaria que transforma vidas en el barrio San Martín

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

Dejanos tu comentario