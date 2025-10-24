La solidaridad de Patricia Sosa sumó $25 millones para Haciendo Camino Patricia Sosa participó del ciclo Buenas Noches Familia, conducido por Guido Kaczka, y utilizó su presentación para visibilizar la labor de la fundación Haciendo Camino 24 de octubre 2025 · 16:05hs

Celebración. Patricia Sosa brindará un recital esta tarde.

Patricia Sosa participó del ciclo Buenas Noches Familia, conducido por Guido Kaczka, y utilizó su presentación para visibilizar la labor de la fundación Haciendo Camino, que trabaja con niños, niñas y familias en situación de vulnerabilidad en el norte argentino.

Haciendo Camino recibió $25 millones gracias a Patricia Sosa La cantante compartió su experiencia recorriendo el Impenetrable chaqueño y destacó la importancia del trabajo de la fundación y de los voluntarios. La noche se cerró con un aporte de $25.791.575 destinado a la organización.

Además, Sosa continúa activa en la música con Alquimia, su primer disco de duetos junto a Manuel Mijares, producido por Oscar Mediavilla y arreglado por Daniel Vila, con canciones que fueron hits en Latinoamérica entre 1995 y 2005. La artista demostró que la música puede ser un puente entre realidades y un espacio para la solidaridad.