La hija de Jesica Cirio tiene su entrenador personal

Ambas ahora se animaron a hacer matching outfits con el print favorito de las famosas: el batik. Inauguraron la temporada veraniega con looks idénticos en clave rosa shocking y con manchas blancas.

Jesica usó un top deportivo clásico y una calza tipo short con un detalle en los laterales, y la pequeña eligió el mismo conjunto con la única diferencia de que el top tiene otro diseño.

“Con ella todo es más lindo y divertido. Mi compañerita incondicional, lo mejor que hice en la vida, prometo estar siempre al lado tuyo en cada paso que des”, escribió en Instagram.

En la entyrevista a la Revista Gente habló sobre los críticos en las redes soaciles: “Las máquinas de odio que me hacen reír”. Dice que de los ejes de ataque más frecuentes elige la sensualidad. “Muchos critican mi exposición. Me dicen: ‘¡Qué vergüenza mostrarte así siendo mamá!’; ¡No podés! ¡ Sos la mujer de Insaurralde!’. ¡¿Cómo?! ¡¿Y por eso debo coartarme la posibilidad de exhibir mi cuerpo?! Soy todo eso: mamá, esposa, profesional, y disfruto de mi cuerpo con todo. Me encanta ser y mostrarme sensual. Esa decisión, esa libertad, también me empodera como mujer. Porque yo elijo hacerlo. Para el argentino –y principal y lamentablemente para el público femenino– es: ‘Ésta ya está en bolas otra vez’. Aún hay mucho encierro conceptual y falta de piedad, respeto y compañía entre nosotras mismas. Siento que se tiende a destruir antes de ver lo construido, a no entender las elecciones genuinas de cada una. Sepan que estoy orgullosa de quién soy y de qué hago. Porque ya no hago nada para complacer al medio, ni a nadie. Estoy más segura que jamás en mi vida y celebro ser feliz”, dispara. “En el mundo del fitness, exponer el físico es compartir un logro, y al hacerlo estoy inspirando en el camino de la vida saludable. Sugiriendo que es posible verse y sentirse mejor”.