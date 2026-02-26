Uno Entre Rios | Show | KePersonajes

KePersonajes ganó un Gaviota de Oro y un Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar

KePersonajes brilló en el Festival de Viña del Mar 2026, llevándose el Gaviota de Oro y el Gaviota de Plata, tras una electrizante presentación

26 de febrero 2026 · 08:31hs
KePersonajes ganó un Gaviota de Oro y un Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar

La banda de Concepción del Uruguay KePersonajes se consagró en el Festival de Viña del Mar 2026, llevándose dos de los galardones más codiciados: el Gaviota de Oro y el Gaviota de Plata, en reconocimiento a su impresionante presentación en el certamen chileno. La noche, llena de energía y emoción, fue un verdadero espectáculo de cumbia, donde la banda logró conquistar por completo a la Quinta Vergara.

“Bailamos, cantamos y nos divertimos con KePersonajes”, expresó el Festival, destacando la entrega del público en cada uno de los temas interpretados por la banda. El entusiasmo del público fue palpable, y la conexión con los uruguayos fue inmediata, lo que permitió que la noche se transformara en un verdadero festejo.

El Centro Cultural Juan L. Ortiz se reinaugurará el viernes y sábado.

Modo Peña vuelve al Centro Cultural Juan L. Ortiz

La segunda edición del Festival Tribus ya tiene fecha y sede confirmadas. El encuentro se realizará el viernes 1 y sábado 2 de mayo en la Estación Belgrano

Confirmaron fecha y lugar del Festival Tribus

Emanuel KePersonaje Chile
KePersonajes ganó un Gaviota de Oro y un Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar

KePersonajes ganó un Gaviota de Oro y un Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar

Emanuel Noir, el alma de la banda, se roba el show

Emanuel Noir, el líder vocal de KePersonajes, volvió a demostrar por qué es una de las voces más queridas de la escena cumbiera. Con su cercanía con el público y una voz que se ha consolidado como el sello distintivo de la banda, Noir llevó la fiesta a otro nivel. Canciones como "Ya no vuelvas" y "Un finde" fueron las más coreadas por los asistentes, consolidando la relación especial de la banda con el público chileno.

"El público se entregó por completo en cada canción y vivieron una noche que quedará marcada en Viña”, publicaron los organizadores del festival, celebrando el éxito rotundo de la banda. La cumbia se convirtió en el idioma universal de la velada, donde KePersonajes debutó, cerró y dejó una huella imborrable.

Próxima presentación de KePersonajes en Chile

El éxito de KePersonajes en Viña del Mar será solo el comienzo de una serie de grandes momentos para la banda en Chile. El 30 de agosto, el grupo se presentará en el Movistar Arena, un evento que promete ser otro hito en la relación de los uruguayos con su público chileno. La banda continúa ganando terreno en el escenario internacional y promete seguir llevando su cumbia por todo el continente.

Embed

Con estos dos galardones, KePersonajes no solo reafirma su lugar en la música, sino que también marca un nuevo capítulo en su historia de éxito y conexión con sus fanáticos.

KePersonajes Gaviota de Oro
Noticias relacionadas
Periplo de un maestro alberdino, de Tavo Bolzán 

"Periplo de un maestro alberdino": un homenaje a la docencia rural y a la memoria familiar

querido evan hansen suma una nueva funcion de verano en parana

"Querido Evan Hansen" suma una nueva función de verano en Paraná

Carnaval del País: los nombres detrás de las evaluaciones secretas

Carnaval del País: quiénes fueron los jurados de la décima noche

Nico de Tracy regresa a Santa Fe con Purga, su nuevo unipersonal de stand up

Nico de Tracy regresa a Santa Fe con "Purga", su nuevo unipersonal de stand up

Ver comentarios

Lo último

Modo Peña vuelve al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Modo Peña vuelve al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Quiebra Aires del Sur, fabrica de aires acondicionados Electra y Fedders

Quiebra Aires del Sur, fabrica de aires acondicionados Electra y Fedders

Confirmaron fecha y lugar del Festival Tribus

Confirmaron fecha y lugar del Festival Tribus

Ultimo Momento
Modo Peña vuelve al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Modo Peña vuelve al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Quiebra Aires del Sur, fabrica de aires acondicionados Electra y Fedders

Quiebra Aires del Sur, fabrica de aires acondicionados Electra y Fedders

Confirmaron fecha y lugar del Festival Tribus

Confirmaron fecha y lugar del Festival Tribus

La Vieja Usina abrió la inscripción a talleres de teatro, canto y bachata

La Vieja Usina abrió la inscripción a talleres de teatro, canto y bachata

Paritarias: gremios y empresas cierran acuerdos más cortos

Paritarias: gremios y empresas cierran acuerdos más cortos

Policiales
Ruta 32: joven murió tras choque entre moto y auto

Ruta 32: joven murió tras choque entre moto y auto

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: La actitud de Celis fue valiente, dijo su abogado

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: "La actitud de Celis fue valiente", dijo su abogado

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Ovación
Liga Argentina: noche de clásico en el sur entrerriano

Liga Argentina: noche de clásico en el sur entrerriano

Flamengo y Lanús definen la Recopa 2026

Flamengo y Lanús definen la Recopa 2026

San José se juega la permanencia en la Liga Nacional Femenina

San José se juega la permanencia en la Liga Nacional Femenina

Daiana Romero Solanas: Estaba segura de que íbamos a ganar

Daiana Romero Solanas: "Estaba segura de que íbamos a ganar"

River recibe a Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo

River recibe a Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo

La provincia
La Vieja Usina abrió la inscripción a talleres de teatro, canto y bachata

La Vieja Usina abrió la inscripción a talleres de teatro, canto y bachata

Entre Ríos: jueves sin anuncio de lluvias con una máxima de 29 grados

Entre Ríos: jueves sin anuncio de lluvias con una máxima de 29 grados

Reacondicionaron la escuela rural que fue incendiada y abrirá sus puertas el lunes

Reacondicionaron la escuela rural que fue incendiada y abrirá sus puertas el lunes

Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Vandalismo en el Cementerio de La Paz: rompieron placas

Vandalismo en el Cementerio de La Paz: rompieron placas

Dejanos tu comentario