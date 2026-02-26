Flamengo y Lanús definen la Recopa 2026 Flamengo y Lanús jugarán este jueves desde las 21.30 en el Estadio Maracaná. La ida fue 1 a 0 para el equipo Granate. 26 de febrero 2026 · 10:22hs

Lanús fue local en la ida ante Flamengo.

Flamengo y Lanús jugarán este jueves desde las 21.30 en el Estadio Maracaná, en el marco de la vuelta de la Recopa 2026. Ganador del primer encuentro por 1-0 con gol de Rodrigo Castillo, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino viaja a Río de Janeiro con la intención de seguir agrandando su historia y sus vitrinas.

Cómo llegan Flamengo y Lanús al duelo de la Recopa El crédito obtenido tras un 2025 inolvidable parece estar cerca de agotarse en el conjunto más popular de Brasil. Silbidos y un Maracaná semivacío fueron las postales que dejó la goleada del último campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirão ante humilde Madureira por el Torneo Carioca, consecuencia de la caída en La Fortaleza -por la mínima en el juego, por mucho más en el desarrollo- y de un comienzo de año irregular para Flamengo.

La ilusión sigue intacta en el pueblo granate. De la mano de Rodrigo Castillo -héroe de la ida a pesar de una lesión y por su poder de gol-, el sueño continental tendrá una nueva parada en Río de Janeiro, apenas cinco meses después de la igualdad con Fluminense que supuso un paso más para la conquista de la Copa Sudamericana 2025. Con su participación en el Apertura pausada, todos los cañones apuntan a lograr la cuarta estrella internacional en tierras brasileñas. anuncio final recopa Lanús sabe que tiene un difícil desafío ante el poderío del Mengao. La probable formación de Flamengo vs. Lanús, por la Recopa Flamengo Agustin Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Lucas Paquetá, Erick Pulgar, Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta; Everton, Pedro. DT: Filipe Luis. Lanús Nahuel Losada; Tomas Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustin Cardozo, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Eduardo Salvio, Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.