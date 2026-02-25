Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: "La actitud de Celis fue valiente", dijo su abogado

Augusto Lafferriere, abogado de Daniel 'Tavi' Celis, aseguró que su cliente "fue valiente" al denunciar un presunto plan de Leonardo Airaldi -quien espera ser juzgado por narcotráfico- para matar mediante sicarios al juez federal Leonardo Ríos, al fiscal José Ignacio Candioti y al ministro de Seguridad Néstor Roncaglia.

El hecho comenzó cuando, el miércoles 18 de febrero, el Tribunal Oral Federal recibió un habeas corpus firmado por Celis desde la cárcel de Gualeguaychú, en el que denunciaba un intento de homicidio y solicitaba protección. Por razones de competencia territorial, el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, envió el caso al Juzgado Federal de Gualeguaychú. El planteo llegó al juez federal Hernán Viri, quien a su vez la derivó al fiscal federal Pedro Rebollo.

Ante Rebollo, Celis afirmó que Leonardo Arialdi había pagado 40.000 dólares a un sicario uruguayo para asesinar a Ríos y a Candioti durante sus vacaciones en Punta del Este, y que también quería matar a Roncaglia en Entre Ríos. En tanto, una comisión de Gendarmería Nacional realizó un allanamiento en la celda de Airaldi y otros 50 internos. Luego, por razones de seguridad, Celis fue trasladado a la Unidad Penal Nº1 de Paraná, al igual que su hijo Teuco Celis, también procesado por narcotráfico.

Augusto Lafferriere

"Es una actitud muy valiente"

Respecto a los motivos de la denuncia, su abogado dijo La Mañana de La Red 88.7 que Celis no buscaba ningún beneficio personal, sino que actuó por convicción y valentía ante una situación que consideró muy peligrosa e injusta. Como consecuencia, y para proteger su integridad física, fue colocado en una celda especial separada de otros internos y se planifica trasladarlo a celdas especiales recién construidas en la unidad penal.

AUGUSTO LAFERRIERE

"Tanto Airaldi como Celis pueden tener sus grupos. Entonces puede haber cruces de cuestiones de seguridad que atenten contra la vida de Celis. Por eso se decidió mantenerlo en una celda especial y posteriormente, cuando la Dirección General del Servicio Penitenciario lo disponga, será trasladado a unas celdas especiales que están terminando de construir", señaló.

Consultado qué ganaba Celis al denunciar a Airaldi, el letrado respondió: "Yo creo que no ganó nada, al contrario, es una actitud muy valiente de él ante una situación que considera muy peligrosa, injusta, que sería que maten a funcionarios federales por el mero hecho de cumplir con su labor, aún sabiendo el riesgo que corre su vida. Es una actitud muy valiente que muchas veces ni siquiera los ciudadanos de a pie se animarían a denunciar".