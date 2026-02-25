Uno Entre Rios | La Provincia | APS

APS solicitó urgente audiencia de negociación salarial con el Municipio

APS solicitó la intervención de la Secretaría de Trabajo para abrir la negociación salarial con el Ejecutivo de Paraná.

25 de febrero 2026 · 15:11hs
La Asociación del Personal Superior (APS) presentó formalmente ante la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos un pedido de urgente intervención para que se convoque a una audiencia de negociación salarial con la Municipalidad de Paraná.

Según se informó desde el gremio, el planteo se fundamenta en la falta de respuesta al expediente iniciado en el mes de enero y en lo que calificaron como una reiterada negativa del Ejecutivo Municipal a garantizar una negociación colectiva real.

Desde APS advirtieron que, en un contexto de profunda pérdida del poder adquisitivo, el salario de las y los trabajadores municipales continúa deteriorándose, situación que —aseguran— impacta no solo en el personal en actividad sino también en el sector de jubilados.

En ese marco, exigieron la inmediata apertura de la mesa salarial y una recomposición que permita recuperar ingresos frente a la crisis económica actual. “Reclamamos diálogo y negociación efectiva porque son derechos conquistados y no concesiones”, expresaron desde la entidad sindical.

