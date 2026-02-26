River recibe a Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo

Por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026, River se mide con el Taladro. Será el último partido de Gallardo como entrenador. Arranca a las 19.15.

Este jueves, desde las 19.15, River recibe a Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 . En un partido que estará plagado de emociones por la despedida de Marcelo Gallardo , el Millonario intentará darle una alegría a su gente ante un Taladro que buscará amargarle la jornada.

Luego de la derrota por 1 a 0 ante Vélez en el José Amalfitani, Marcelo Gallardo decidió ponerle punto final a su segundo ciclo en River. Con un emotivo video a través de las redes sociales del club, el Muñeco se despidió de los hinchas y anunció que este jueves dirigirá su último partido.

Fuera de los puestos de playoffs en la Zona B (marcha 10° con siete unidades) y 20° en la tabla anual, el Millonario buscará levantar cabeza ante un Taladro que aún no sumó como visitante. Además, intentará cortar la sangría en el Apertura, certamen en el que acumula tres derrotas consecutivas y cuatro sin ganar.

En cuanto al equipo, todavía no hay muchas novedades debido al convulsionado inicio de la semana. Lo que sí sabe el entrenador es que no podrá contar con los tres que salieron lesionados en el choque ante el Fortín: Juan Fernando Quintero (desgarro grado I en el bíceps femoral derecho), Kendry Páez (esguince acromioclavicular izquierdo grado 1) y Franco Armani (se resintió de la tendinitis en el tendón de Aquiles).

Banfield, por su parte, viene de jugar su mejor partido del campeonato: goleó 3 a 0 a Newell's con un doblete del juvenil Tiziano Perrotta. Ese triunfo lo dejó octavo en la Zona B, con los mismos puntos que River pero una mejor diferencia de gol.

Visitar a River no es algo que le siente mal al Taladro en los últimos años. Más allá de que en su último partido en el Monumental cayó 3 a 1, igualó 1 a 1 en la Copa de la Liga 2024 y se impuso por 2 a 1 en la Liga Profesional 2022. Además, en la Copa Maradona 2020, el conjunto del sur del Conurbano Bonaerense ganó 3 a 1, pero en cancha de Independiente, ya que el recinto de Núñez se encontraba en obras.

La posible formación de River vs. Banfield, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero , Matías Viña o Marcos Acuña ; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

La posible formación de Banfield vs. River, por el Torneo Apertura

Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisando Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

